مونديال 2022: برتغال رونالدو تحط في الدوحة

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

نجم البرتغال كريستيانو رونالدو (وسط) يستقل وزملاؤه الحافلة بعد خروجهم من الطائرة في مطار حمد الدولي. الدوحة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – حطّ المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو في الدوحة ليل الجمعة السبت، وذلك قبل أقل من 48 ساعة على افتتاح مونديال قطر.

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ونُقِلَ المنتخب البرتغالي الى فندقه الفخم الواقع على قرابة ثلاثين كيلومتراً غرب العاصمة القطرية، حيث كان باستقباله مجموعة كبيرة من المشجعين الرافعين أعلام البرتغال.

وكانت راكيل ماديرا (33 عاماً) من بين الذين استقبلوا البرتغال ورونالدو الذي يخوض النهائيات العالمية للمرة الخامسة في مسيرته، وقالت المقيمة في قطر لوكالة فرانس برس "نحن بلد صغير لكنهم سيذكروننا، إنه عامنا (للفوز باللقب)".

بالنسبة لمواطنتها ديان دا سيلفا البالغة من العمر 34 عاماً، فكأس العالم هذه لا تتعلق وحسب برونالدو الذي سيكون من بين خمسة لاعبين في هذه النسخة يخوضون النهائيات للمرة الخامسة في مسيرته.

وشددت على أن منتخب بلادها "فريق، محترفون ويريدون المحافظة على تركيزهم" وعدم الانشغال بما يدور من جدل بخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رونالدو بحق فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وحلت البرتغال في الدوحة بعد خوضها مباراة تحضيرية أخيرة في لشبونة تغلبت فيها على نيجيريا برباعية نظيفة بغياب رونالدو الذي، كما حال جميع أعضاء الفريق، لم يخرج ليل الجمعة السبت لتحية الجمهور الذي جاء للترحيب بـ"سيليساو" أوروبا.

ويبدأ فريق المدرب فرناندو سانتوش مشواره في نهائيات قطر الخميس ضد غانا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم الأوروغواي (يلتقيها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر) وكوريا الجنوبية (يلتقيها في 2 كانون الأول/ديسمبر).

© 2022 AFP