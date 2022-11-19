مونديال 2022: رئيس فيفا يصف دروس الغرب الأخلاقية بـ"النفاق" ويؤكد دعمه للمثليين والعمّال

الدوحة (أ ف ب) – أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو دعمه لمجتمع الميم والعمال المهاجرين، لكنه في المقابل وجّه انتقادات شديدة اللهجة للدول الأوروبية، واصفاً الدروس الاخلاقية التي تحاول تسويقها باسم حقوق الانسان بـ"النفاق" وذلك عشية انطلاق مونديال قطر 2022.

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وتوجّه انفانتينو الى وسائل الاعلام قائلاً "اليوم اشعر أني قطري، اليوم اشعر بأني عربي، اشعر بأني افريقي، بأني مثلي، اشعر بأني من اصحاب الإعاقة، اليوم أشعر بأني عامل مهاجر".

واضاف من المركز الإعلامي للبطولة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات "هذا الأمر يعود بي الى قصّتي الشخصية، انا ابن عامل مهاجر (من اصل إيطالي)، واعرف جيداً ما يعني التمييز، التنمّر عندما تكون أجنبيا".

وتواجه قطر منذ 12 عاماً عندما حصلت على حق استضافة جدلي، حملة انتقادات شرسة لسجلها في مجال حقوق الانسان والتعامل مع العمال المهاجرين ومجتمع الميم.

لكن المسؤولين القطريين يردون على ذلك بان بلادهم هي عرضة "للعنصرية" و "المعايير المزدوجة". وأشاروا إلى الإصلاحات المتعلقة بظروف العمل والسلامة التي تم الترحيب بها باعتبارها رائدة في منطقة الخليج.

أردف إنفانتينو الذي خلف مواطنه جوزيف بلاتر عام 2016 بعد فضيحة فساد مدوية في أروقة فيفا "عندما كنت طفلاً (في سويسرا)، تم التنمر علي لأن وجهي كان مليئا بالنمش، لاني كنت ايطالياً ولا اتحدث الالمانية بطلاقة".

وتابع إنفانتينو الذي افتتح المؤتمر بخطاب دام نحو ساعة "كان والداي يعملان بجدية في ظروف صعبة ليس في قطر لكن في سويسرا، اتذكر جيداً وأنا هنا لا اتحدث عن التمييز في جنوب افريقيا، اتذكر عندما كنت طفلاً عندما كيف كان يتم التعامل مع المهاجرين، ما كان يحصل من اجراءات لدخول هذه الدولة او تلك".

ووصف الانتقادات المتعلقة بكأس العالم بـ"الدروس الاخلاقية" التي تنم عن "النفاق" عشية انطلاق المنافسات في الدولة الخليجية الغنية بالغاز التي تتعرض لحملة انتقادات واسعة منذ ان اختيرت لتنظيم اكبر حدث كروي للمرة الاولى في العالم العربي "أنا هنا ليس لاعطائكم دروساً في الحياة، لكن ما يحصل في الوقت الحالي هنا ليس عادلاً على الاطلاق. الانتقادات المتعلقة بكأس العالم تنم عن نفاق".

واضاف "بالنسبة الينا كأوروبيين ما قمنا به على مدار 3 الاف سنة سابقة، يتعين علينا الاعتذار عنه على مدار 3 آلاف سنة مقبلة قبل أن نعطي دروساً للآخرين. هذه الدروس الأخلاقية تنم عن النفاق".

قرار حظر الجعة

وتطرّق إنفانتينو الى قرار فيفا بحظر تناول الجعة في محيط الملاعب الثمانية، فاعتبر ان مشجعي كرة القدم في كأس العالم يستطيعون العيش 3 ساعات من دون تناول الجعة "اعتقد شخصياً بأنك اذا لم تشرب الجعة على مدى 3 ساعات بامكانك أن تعيش. الأمر سيان في فرنسا، إسبانيا واسكتلندا".

تطرق إنفانتينو في مؤتمره الصحافي إلى مواضيع حقوق الانسان والعمال المهاجرين في قطر غابريال بويس ا ف ب

وكان فيفا أعلن الجمعة بشكل مفاجئ حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب، بعد "مناقشات" مع الدولة المضيفة. ولم يشر فيفا إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ، لافتاً في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين.

وستبقى الجعة متاحة في أجنحة الشخصيات الكبرى في الملاعب، ومنطقة المشجعين الرئيسية في الدوحة التابعة لفيفا وبعض مناطق المشجعين الخاصة ونحو 35 فندقا وحانات في المطاعم.

وأثارت مسألة تناول المشروبات الكحولية خلال مونديال 2022، جدلا في هذه الدولة المسلمة المحافظة بعد نيلها شرف التنظيم في كانون الأوّل/ديسمبر عام 2010، لا سيما بان استهلاك الكحول في الأماكن العامة ممنوع فيها، كما لا يُسمح للزوار بإحضارها إلى البلاد، لكن يمكنهم الحصول عليها فقط في بعض حانات الفنادق والمطاعم. ويمكن للمغتربين غير المسلمين شراءها من متجر مخصّص يتطلب تصريحاً خاصاً.

وتنطلق منافسات كأس العالم الأحد بمواجهة قطر الدولة المضيفة مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الاولى على استاد البيت في مدينة الخور.

ز ر-جيد-ك ف-ر و/جأش

© 2022 AFP