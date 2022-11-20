أن بي ايه: يوتا جاز يفوز بمعركة صدارة الغربية أمام ترايل بلايزرز

ديلان بويل غيتي/ا ف ب

لقطة من مباراة إنديانا بايسرز وضيفه أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل جوردان كلاركسون 15 من نقاطه الـ28 في الربع الاخير ليقود يوتا جاز للفوز 118-113 على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز، في مباراة قمة على صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين السبت.

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عزز جاز، مفاجأة الموسم، سِجله الى 12-6 ليتقدم بمباراة واحدة على كل من بورتلاند وممفيس غريزليز (10-6 كلاهما) في صدارة الغربية.

كانت خيبة مضاعفة بالنسبة لبلايزرز، حيث خرج نجمه داميان ليلارد في وقت متأخر من الربع الثالث بعد أن تفاقمت إصابة ربلة الساق اليمنى التي أبعدته أربع مباريات في وقت سابق هذا الموسم.

خسر جاز لاعبه مايك كونلي بسبب إصابة في الركبة في الربع الثالث وكاد أن يهدر تقدمًا وصل الى 19 نقطة في الشوط الثاني قبل أن يحقق الفوز.

كان ماليك بيزلي أفضل مسجل في جاز مع 29 نقطة فيما أضاف الفنلندي لوري ماركانين 23 و10 متابعات.

تقدم ترايل بلايزرز 108-107 قبل دقيقتين من النهاية عندما تولى كلاركسون زمام الأمور، مسجلا ثلاثية ومن ثم ثنائيتين حصل في إحداهما على خطأ ورمية حرة ليمنح فريقه التقدم 115-109.

قلص بلايزرز الفارق الى نقطتين قبل أن يسجل بيزلي رميتين حرتين حاسمتين ليحقق جاز فوزًا مثيرًا جديدًا بعد يوم من تفوقه 134-133 على فينيكس صنز.

كانت النهايات المثيرة عنوان اليوم.

سجل تراي يونغ 33 نقطة ومرر الكرة الحاسمة من منتصف الملعب الى المبتدئ ايه جاي غريفين ليسجل الاخير السلة الحاسمة مع نهاية الوقت، ليحقق أتلانتا هوكس الفوز 124-122 على ضيفه تورونتو رابتورز بعد التمديد.

لم يختلف الامر في فيلادلفيا، حيث أحبط مينيسوتا تمبروولفز عودة محتملة لسفنتي سيكسرز وأسقطه 112-109، فيما تفوق إنديانا بايسرز 114-113 على ضيفه أورلاندو ماجيك.

كان لوس أنجليس كليبرز الوحيد الذي حقق فوزًا سهلا السبت بتفوقه 119-97 على ضيفه سان أنتونيو سبيرز.

© 2022 AFP