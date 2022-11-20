تصفيق حاد لترامب وانتقادات خلال تجمع للجمهوريين

الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب يتحدث عبر الفيديو إلى تجمع التحالف الجمهوري اليهودي في لاس فيغاس بولاية نيفادا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – لقي دونالد ترامب ترحيبا حارا خلال تجمع حاشد للحزب الجمهوري السبت، لكن عددا كبيرا من منافسيه المحتملين في السباق إلى البيت الأبيض انتقدوا تشكيكه في نتائج الانتخابات السابقة ورأوا أن الوقت حاد للابتعاد عن الرئيس الأميركي السابق.

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وفي أوّل خطاب له منذ إعلانه الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، قال ترامب (76 عاما) أمام تجمع ل"تحالف اليهود الجمهوريين" في لاس فيغاس إن الحزب بات "أقوى" تحت قيادته.

وشكّك السبت مجدّدًا في فوز الديموقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة لعام 2020. وقال الملياردير الجمهوري في اتصال بالفيديو إنّ "الانتخابات كانت مزوّرة". ورفض تحمل مسؤولية الأداء الضعيف للحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية التي جرت الشهر الحالي.

وأضاف أنه في 2020 "حصلت انتخابات مشينة حقا، عدد أكبر بالملايين من عدد الأصوات التي حصلنا عليها في 2016 (...) والنتيجة في رأيي زيف مطلق". وتابع "الانتخابات كانت مزورة ومن المؤسف أنها كانت كذلك".

وردا على سؤال حول سبل تمكنه من تحسين قدرة الحزب على جذب الناخبين في الأرياف بعد نتائج مخيبة للآمال في انتخابات منتصف الولاية، شدد ترامب على أن سجله حافل باختيار فائزين.

وقال "في انتخابات منتصف الولاية، كما سمعتم على الأرجح، حققت 22 فوزا و16 خسارة، الصحافة لا تريد أن تذكر ذلك والحزب الجمهوري حصل على خمسة ملايين صوت أكثر مما حصل عليه الديموقراطيون"، علما أن النتائج النهائية للفرز لم تُعلن بعد.

وأضاف أن الحزب الجمهوري "بات أكبر وأقوى بكثيرا مما كان عليه قبل وصولي".

وشكل التجمع في لاس فيغاس منصة لمنافسي ترامب قبيل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض المعركة الرئاسية في 2024.

وختم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يعد أحد أبرز منافسي ترامب، التجمع بكلمة أشاد فيها بأدائه الشخصي في انتخابات منتصف الولاية.

وقال ديسانتيس (44 عاما) على وقع تصفيق الحضور "تفوقنا لدى ناخبين مستقلين، وحققنا هوامش قياسية لدى ناخبين من أصول إسبانية. اكتسحنا الأرياف في كافة أنحاء ولاية فلوريدا".

وألقت الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية نيكي هيلي كلمة أمام التجمع قالت فيها إنها تفكر "جديا" في مسألة ترشحها للسباق إلى البيت الأبيض.

وأضافت "كان الناس يستخفون بي في كل مرة (...) لكني لم أخسر أي انتخابات على الإطلاق، ولن أبدأ في ذلك الآن".

فرح وابتسامة

انتقد العديد من المنافسين أسلوب ترامب الذي حملته شخصيات في الحزب الجمهوري مسؤولية الأداء الضعيف في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

ورأى حاكم ولاية نيوجيرزي السابق كريس كريستي وأحد المقربين السابقين من ترامب في وقت سابق، إن السبب يعود إلى معايير اختيار المرشحين.

وقال "اختار دونالد ترامب المرشحين بمعيار واحد. لم يكن الأمر متعلقا بأهليتهم أو خبرتهم أو حكمتهم أو بجاذبيتهم (...) بل بما إذا كانوا يعتقدون أنّ انتخابات 2020 الرئاسيّة قد سُرقت. فإذا كنتُم تؤمنون بهذا، أؤيّدكُم، وإلّا فأنا أرفضكُم".

وأضاف أن "حقيقة ذلك هي سبب خسارتنا لأن دونالد ترامب وضع نفسه قبل أي شخص آخر."

ووافقه الرأي حاكم نيوهامبشر كريس سونونو. وقال "لديّ سياسة عظيمة للحزب الجمهوري. دعونا نتوقّف عن دعم مرشّحين غير مؤهّلين ومجانين في انتخاباتنا التمهيديّة".

وبعد عشاء احتفالي الجمعة، ألقى مايك بومبيو وزير الخارجية السابق في إدارة ترامب، الذي يُعتقد أنه يفكر في الترشح لرئاسة، كلمة حث فيها الجمهوريين على المضي قدما وأن يكونوا أكثر إيجابية.

وبينما لم يذكر ترامب شدد بومبيو على ضرورة العمل بدلا من التذمر.

وقال "بينما نعرض حالة المحافظين وبينما نتجادل.. نفعل بذلك بفرح وابتسامة". وأضاف "لا نكتفي بمهاجمة الآلة (...) لا نكتفي بالذهاب إلى قناة فوكس نيوز أو نرسل تغريدات، فنحن في الواقع نقوم بعمل شاق".

لم يذكر ترامب في خطابه السبت منافسيه المحتملين، لكنه باشر أسلوبه المعهود في توجيه الانتقادات قائلا إن اسم حاكم فرجينيا غلين يونغنكين "يبدو صينيا" وديسانتيس "رون ديسانكتيمونيوس".

وتخلل التجمع الذي يستمر حتى الأحد كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بنيامين نتانياهو.

© 2022 AFP