دوري "أن بي ايه": إرفينغ يعتذر ويؤكد "لست معاديًا للسامية"

نيويورك (أ ف ب) – قدّم كايري إرفينغ، نجم فريق بروكلين نتس، السبت اعتذاره مؤكدًا "لست معاديًا للسامية"، وذلك إثر تداعيات الفيديو الذي بثه نجم دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر معاديًا للسامية.

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في مقابلة حصرية مع شبكة "سبورتس نيت نيويورك" بُثت السبت، أدلى إرفينغ بتصريحات عامة مباشرة بشأن المنشورات المتعلقة بفيلم "هيبروز تو نيغروس: وايك أب بلاك أميريكا" (من العبرانيين الى الزنوج: إستيقظي يا أميركا السوداء" الصادر عام 2018 والضجة التي أحدثتها.

قال في هذا الصدد "أريد حقًا التركيز على الأذى الذي تسببت به أو التأثير الذي أحدثته داخل المجتمع اليهودي، ووضع نوعًا من التهديد، أو التهديد المفترض، على المجتمع اليهودي".

وتابع "أريد فقط أن أعتذر بشدة عن أفعالي طوال الفترة التي مرت منذ أن تم بث هذا المنشور لأول مرة. كان لدي الكثير من الوقت للتفكير، لكن تركيزي في البداية، إذا كان بإمكاني القيام بذلك مرة أخرى، سيكون على شفاء وإصلاح الكثير من علاقاتي الوثيقة مع أقاربي وإخوتي وأخواتي اليهود".

دفع عدم تقديمه اعتذارًا في وقت سابق من الشهر الحالي فريقه الى ايقافه خمس مباريات على الأقل الى حين الاعتذار والتعويض عن التأثير الضار لأفعاله - قبل أن يستمر الايقاف ثماني مباريات.

كما قامت شركة الملابس الرياضية العملاقة نايكي "بتعليق" شراكتها مع اللاعب حيث ألغت إطلاق حذاء "كايري 8" المتوقع في الشهر الحالي.

قال إنه شعر بعدم الاحترام حينها عندما سئل إذا كان معاديًا للسامية وكان رد فعله دفاعيًا.

أضاف ابن الـ30 عامًا "أعلم أنه كان بإمكاني التعامل مع ذلك بشكل أفضل. لم أقصد التسبب بأي أذى أو تهديدات أو تأثير أو أذى للمجتمع اليهودي. كان يجب أن أجيب على الأسئلة وأمضي قدمًا".

وتابع بطل الدوري عام 2016 "بالنسبة للعالم الخارجي، ربما كان يُنظر إليه على أن الجواب هو نعم أو لا... في حين كان يجب أن أيكون لا أنا لست معاديًا للسامية. لكن لم يكن (واضحًا) في تلك المحادثة الأولية. أتحمل مسؤوليتي وأريد أن أعتذر عن ذلك. من فضلكم. لقد جاء بطريقة خاطئة".

بعد المقابلة، أدرج نتس اسم إرفينغ على أنه يمكن أن يشارك في المباراة ضد مفيس غريزليز الاحد من دون تأكيد ذلك.

وشدد لاعب كليفلاند كافالييرز السابق "أنا لست معاديًا للسامية. لم أكن أبدًا. ليس لدي كره في قلبي للشعب اليهودي أو أي شخص يهودي. أنا لست معاديًا لليهود أو أي شيء من هذا القبيل".

© 2022 AFP