ولي عهد السعودية يصل قطر لحضور افتتاح مونديال 2022

رونغروج يونغريت تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى بانكوك في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت مبكر من صباح الأحد إلى قطر لحضور حفل افتتاح مونديال 2022، على ما ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية.

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ويرافق الأمير محمد وزراء الطاقة والداخلية والخارجية والتجارة والاستثمار في المملكة بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين من بينهم مستشاره للأمن الوطني ورئيس الحرس الوطني، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ودبّر الأمير محمد، الحاكم الفعلي للسعودية البالغ 37 عاما، حصارًا إقليميا خانقا على قطر في حزيران/يونيو 2017 ، وهو نفس الشهر الذي وصل فيه لولاية العهد.

وقطعت السعودية، ومعها الإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع الدوحة بسبب مزاعم بأنها تدعم متطرفين ولتقربها من خصمها اللدود إيران، وهي مزاعم نفتها الدوحة.

ووافقت الدول الأربع على رفع القيود في قمة لمجلس التعاون الخليجي في كانون الثاني/يناير 2021 في مدينة العلا السعودية.

وزار الأمير محمد قطر في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام وزار مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استاد لوسيل الذي يستضيف المباراة النهائية لكأس العالم.

ولم يتضح على الفور مدة بقاء الأمير محمد، الذي أنهى مؤخرًا جولة مكوكية في آسيا، في قطر.

ويخوض المنتخب السعودي الملقب بالصقور الخضراء أول مباراة له في المونديال ضد الأرجنتين الثلاثاء.

© 2022 AFP