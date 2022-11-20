5 قتلى و18 جريحًا في إطلاق نار بملهى للمثليين في كولورادو

جاستن ادموندز غيتي ايمجز نورث اميريكا/غيتي ايمجز عبر ا ف ب

صورة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في كولورادو سبرينغز فيها عناصر شرطة خارج عيادة تابعة لمنظمة تنظيم الأسرة "بلاند بارنتهود" بعد عملية إطلاق نار

واشنطن (أ ف ب) – قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ وأُصيب 18 بجروح بإطلاق نار في ملهى ليلي يتردد عليه المثليون في مدينة كولورادو سبرينغز الأميركية السبت، على ما أعلنت الشرطة.

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وحصل الاعتداء خلال احتفال روّاد الملهى بذكرى الضحايا العابرين والعابرات جندريًا، وهي مناسبة تقام سنويًا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر لإحياء ذكرى هؤلاء الذين قُتلوا في أعمال عنف ناجمة عن رهاب العبور الجندري.

والحادثة هي الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الهجمات على أماكن يتردد عليها أفراد من مجتمع الميم-عين (المثليون والعابرون جندريًا). والأكثر دموية بينها كان إطلاق النار في أورلاندو في ولاية فلوريدا في العام 2016.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة باميلا كاسترو "يؤسفني إبلاغكم بحصول إطلاق نار في ملهى محلي هذا المساء. تلقينا اتصالًا قرابة الساعة 11,57 مساءً (06,57 ت غ الأحد) بشأن إطلاق نار جارٍ في ملهى معروف باسم كلوب كيو (Club Q)".

وأضافت "هناك 18 جريحًا وخمسة قتلى. هذا الرقم قد يتغير إذ إن التحقيق لا يزال جاريًا. إن مكتب التحقيقات الفدرالي موجود في المكان ويساعد في التحقيق".

وأشارت كاسترو إلى أن الشرطيين استجابوا و"حددوا مكان شخص واحد نعتقد أنه المشتبه به"، لافتة إلى أن المشتبه به محتجز ويخضع لعلاج في مستشفى محلي.

وكتب الملهى على فيسبوك الأحد "صدمنا بالهجوم العبثي على مجتمعنا".

وتابع "نشكر الاستجابة السريعة لرواد الملهى الأبطال الذين سيطروا على المسلح وأوقفوا هجوم الكراهية هذا".

وكان الملهى قد نشر في وقت سابق السبت منشورًا عن إقامة حدث لأفراد مجتمع الميم-عين اعتبارًا من الثامنة مساءً.

وجاء في المنشور "نحتفل بذكرى ضحايا العابرين والعابرات جندريًا، مع مجموعة متنوعة من الهويات الجندرية وأنماط الأداء".

600 عملية إطلاق نار جماعي في 2022

قال المتحدث باسم مركز الإطفاء في كولورادو سبرينغز مايك سمالدينو إنه تّم إرسال فريق طبي للطوارئ يشمل 34 عنصر إطفاء و11 سيارة إسعاف إلى المكان.

وتابع سمالدينو "لسوء الحظ، هذه أحداث نتدرب من أجلها، على ما نسمّيه +خسائر جماعية+، ولهذا السبب تلقينا مثل هذه الاستجابة الكبيرة".

وأشار إلى أن بعض سيارات الإسعاف نقل ضحيتين إلى ثلاث ضحايا إلى عدة مستشفيات قريبة.

وأعلنت شرطة كولورادو سبرينغز أنها ستعقد مؤتمرًا صحافيًا بشأن إطلاق النار عند الثامنة صباحًا.

يُعرِّف "أرشيف عنف الأسلحة" Gun Violence Archive في الولايات المتحدة إطلاق النار الجماعي بأنه حادثة أصيب فيها أو قُتل أربعة أشخاص على الأقل.

في 12 حزيران/يونيو 2016، أطلق مسلّح النار داخل ملهى Pulse في أورلاندو وتسبب بمقتل 49 شخصًا وإصابة أكثر من 50 بجروح في إطلاق نار جماعي هو الاكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وأحيا الرئيس الأميركي جو بايدن الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق النار في أورلاندو العام الماضي، واتخذ خطوة نادرة بالقول إنه سيجعل من النادي نصبًا تذكاريًا وطنيًا.

ويُعدّ العنف باستخدام السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة حيث حصلت أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي في العام 2022 حتى الآن، وفق موقع "أرشيف عنف الأسلحة".

أعادت عمليات إطلاق النار الجماعية إثارة الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن دعوات الإصلاح.

© 2022 AFP