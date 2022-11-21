أن بي ايه: إرفينغ يعود ويساهم في فوز نتس وووريرز يفك نحس خارج الارض

لوس انجليس (أ ف ب) – عاد النجم كايري إرفينغ الى صفوف بروكلين نتس بعد غياب ثماني مباريات بسبب الايقاف وساهم في قيادته للفوز على ضيفه ممفيس غريزليز 127-115 الاحد في دوري كرة السلة للمحترفين، فيما حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب أخيرًا فوزه الاول خارج أرضه هذا الموسم.

إعلان اقرأ المزيد

وغاب إرفينغ إثر تداعيات فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر معاديًا للسامية، قبل أن يقدم اعتذاره في مقابلة بُثت السبت مؤكدًا "لست معاديًا للسامية" وأنه "لم أقصد التسبب بأي أذى أو تهديدات أو تأثير أو أذى للمجتمع اليهودي".

دفع عدم تقديمه اعتذارًا أوليًا فريقه الى ايقافه خمس مباريات على الأقل الى حين الاعتذار - قبل أن يستمر الايقاف ثماني مباريات.

في بروكلين، لعب 26 دقيقة وسجل 14 نقطة و5 متابعات، فيما كان زميله كيفن دورانت الافضل مع 26 نقطة، 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة، و22 نقطة للاسترالي بن سيمونز، علمًا أن سبعة لاعبين من نتس وصولوا أقله الى عتبة العشر نقاط.

قال جاك فون مدرب نتس "كان من الرائع أن يعود ومنحه بعض الدقائق وأن نحقق الفوز بفضل مساهمته (...) من اليوم وصاعدًا سنركز على كرة السلة، هي الاهم".

وحقق نتس فوزه الثامن هذا الموسم مقابل 9 هزائم في المركز التاسع في المنطقة الشرقية.

في هيوستن، قاد كلاي تومسون بنقاطه الـ41 غولدن ستايت ووريرز الى فوزه الاول خارج الديار هذا الموسم بتفوقه 127-120 على روكتس.

سجل 10 ثلاثيات من أصل 24 للفريق وقام بانطلاقة صاورخية للمباراة مسجلا نصف نقاط ووريرز الـ40 في الربع الاول.

قاتل روكتس، متذيل المنطقة الغربية، ليتقدم بأربع نقاط مع نهاية الشوط الأول، لكن ستيفن كوري سجل 16 من نقاطه الـ33 في الربع الثالث ليعيد الافضلية لفريقه، علمًا أنه ساهم أيضًا بـ15 تمريرة حاسمة.

قال ستيف كير مدرب ووريرز "كان يجب أن يتحقق ذلك منذ فترة ولكننا سعداء بالفوز".

وهذا الانتصار الثامن لحامل اللقب هذا الموسم مقابل 9 هزائم في المركز الحادي عشر في الغربية.

في دالاس، سجل ميكايل بوتر الثلاثية الحاسمة قبل 55.2 ثانية من نهاية المباراة ليقود دنفر ناغتس للفوز 98-97 على مافركيس.

في لوس أنجليس، فاز ليكرز 123-92 على سان أنتونيو سبيرز على الرغم من غياب النجم ليبرون جيمس للمباراة الرابعة على التوالي بسبب إصابة في الفخذ.

سجل أنتوني ديفيس 30 نقطة و18 متابعة لليكرز.

© 2022 AFP