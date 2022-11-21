إردوغان يتحدث عن احتمال إطلاق تركيا عملية برية في سوريا

صورة غير واضحة نشرها المكتب الصحافي للرئاسة التركية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وفيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وسط) يتحدث مع وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار (إلى اليسار) على متن الطائرة الرئاسية

اسطنبول (أ ف ب) – تحدّث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين عن احتمال إطلاق "عملية برية" في سوريا، غداة سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للأكراد في سوريا والعراق وعدة هجمات صاروخية على الأراضي التركية من سوريا.

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وقال إردوغان للصحافيين الأتراك الذين كانوا يرافقونه لدى عودته من قطر حيث شارك في افتتاح مونديال 2022 "لا شكّ في أن هذه العملية لن تقتصر فقط على عملية جوية".

وكانت أنقرة قد أعلنت صباح الأحد شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصًا، بعد أسبوع على اعتداء دام في اسطنبول اتهمت كلا من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

وأضاف إردوغان "إن الوحدات المختصّة ووزارة دفاعنا وأركاننا العامة ستقرر معًا الصلاحيات التي يجب أن تلتزم بها قواتنا البرية"، مشيرًا إلى أن هناك "مشاورات" جارية.

وتابع "سبق أن حذّرنا: سنجعل من يزعجوننا على أراضينا يدفعون الثمن".

أصابت قذائف صاروخية من سوريا، مساء الأحد وصباح الاثنين، الحدود التركية والأراضي التركية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 15.

أعلنت أنقرة ليلاً أن عمليتها العسكرية الجوية، التي أطلقت عليها "المخلب-السيف"، اتسمت بـ"بالنجاح".

وأوضح إردوغان أن العملية "نفذتها 70 طائرة ومسيّرة"، مضيفًا "غاصت 140 كيلومترًا في شمال العراق و20 كيلومترًا شمال سوريا".

وأكّد إردوغان أنه لم يُجر "أي محادثة" مع الرئيس الأميركي جو بايدن أو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن هذه العملية.

تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية، فيما تدعم روسيا مجموعات موالية للنظام في المنطقة نفسها.

© 2022 AFP