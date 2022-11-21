إصابة المسؤول التنفيذي لهونغ كونغ بكوفيد بعد عودته من قمة ابيك

اتهيت بيراونغميثا تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

المسؤول التنفيذي لهونغ كونغ جون لي خلال مشاركته في اجتماع على هامش قمة ابيك، في بانكوك في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

هونغ كونغ (أ ف ب) – أظهرت فحوص طبية إصابة المسؤول التنفيذي لهونغ كونغ جون لي بكوفيد-19 عقب عودته من قمة منتدى آسيا والمحيط الهادئ، على ما أعلنت حكومة المدينة الإثنين، بعد أيام على لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ وقادة آخرين.

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وكان لي قد زار العاصمة التايلاندية بانكوك الأسبوع الماضي للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك)، وقال مكتبه إن الاختبارات التي أجريت خلال الأيام الأربعة من تواجده هناك، أظهرت عدم إصابته بالفيروس.

وجاء في بيان للحكومة إن "المسؤول التنفيذي يخضع لإجراءات العزل طبقا لقواعد +مركز حماية الصحة+".

ومثّلت قمة ابيك الرحلة الخارجية الأولى للي منذ تفشي الوباء قبل قرابة ثلاث سنوات، كما كانت الأولى له منذ توليه مهامه في تموز/يوليو.

والتقى في المنتدى الرئيس الصيني شي جينبيغ ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-او-تشا ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو ورئيس فيتنام نغوين بوك والعديد من كبار المسؤولين.

وخلال الاجتماع غير الرسمي للقادة الجمعة جلس لي بين شي وويدودو، ولم يكن الثلاثة يضعون الكمامات الواقية.

وهدفت زيارته إلى إحياء مكانة هونغ كونغ كمركز مالي إقليمي بعد انقطاعها فعليا عن باقي دون العالم بسبب الوباء وشروط الحجر الصحي الصارمة للقادمين.

وخففت الحكومة القيود في الأشهر الأخيرة وألغت الحجر الإلزامي في الفنادق وقللت عدد الاختبارات الإلزامية للمسافرين القادمين.

ولا يزال وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن العامة، ويُطلب من السكان تسجيل أنفسهم على تطبيق حكومي في أماكن تناول الطعام والترفيه.

وقال مكتب لي إنه سيواصل العمل من المنزل خلال فترة عزله الإلزامية، وبأن الاختبارات التي أجريت على أعضاء الفريق الذي سافر معه جاءت سلبية.

© 2022 AFP