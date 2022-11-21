تصنيف المضرب: ثنائية تاريخية إسبانية لألكاراس ونادال في ختام الموسم

للمرة الاولى في التاريخ ينهي إسبانيان العام في المركزين الاول والثاني في ترتيب رابطة محترفي كرة المضرب

باريس (أ ف ب) – أنهى كارلوس ألكاراس ورافايل نادال عام 2022 في المركزين الاول والثاني تواليًا في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب "ايه تي بي" الصادر الاثنين، وهي سابقة تاريخية لإسبانيا في الترتيب النهائي.

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حقق الثنائي ثلاثة ألقاب في البطولات الاربع الكبرى هذا العام، بتتويج نادال في أستراليا المفتوحة ورولان غاروس وألكاراس في الولايات المتحدة المفتوحة.

واعتلى اللاعبان صدارة ووصافة التصنيف للمرة الاولى في الثالث من تشرين الاول/أكتوبر الفائت في سابقة إسبانية منذ صدوره للمرة الأولى في عام 1973، علمًا أن المرة الاخيرة قبل ذلك لاعتلاء لاعبَين من ذات البلد المركزين الأولين تعود الى السابع من آب/أغسطس 2000 عبر الاميركيين أندري أغاسي (متصدر) وبيت سامبراس (وصيف).

وسيدخل نادال عام 2023 سعيًا إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الالقاب الكبرى (22) في ظل مطاردة الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل ويمبلدون هذا العام والذي يتخلف بلقب واحد عن غريمه.

أنهى الصربي البالغ 35 عامًا العام في المركز الخامس في التصنيف بعد تقدمه الاثنين ثلاثة مراكز إثر تتويجه الاحد بلقب البطولة الختامية في النهائي على حساب النروجي كاسبر رود، ليعادل الرقم القياسي في هذه البطولة مشاركة مع السويسري روجيه فيدرر (6).

وأنهى رود العام ثالثًا على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بعد موسم ناجح وصل فيه للمرة الاولى الى نهائي غراندسلام في كل من رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز وتوج بثلاثة ألقاب.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6820 نقطة

2. رافايل نادال (إسبانيا) 6020

3. كاسبر رود (النروج) 5820 (+1)

4. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5550 (-1)

5. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4820 (+3)

6. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 4195

7. دانييل مدفيديف (روسيا) 4065 (-2)

8. أندري روبليف (روسيا) 3930 (-1)

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3355

10. هوبرت هوركاش (بولندا) 2905 (+1)

© 2022 AFP