خمسة قتلى على الأقل في حريق الأحد في موسكو

اندري بورودولين ا ف ب

رجال إطفاء يكافحون حريقاً في مستودع في موسكو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

موسكو (أ ف ب) – قتل خمسة أشخاص على الأقل في حريق اندلع الأحد في مستودع في وسط موسكو بالقرب من ثلاث محطات للسكك الحديد، حسبما أعلنت أجهزة الطوارئ.

إعلان اقرأ المزيد

واندلع الحريق في فترة بعد الظهر، ولكن لم يتم إخماده حتى المساء.

وقالت أجهزة الطوارئ في العاصمة الروسية مساء الأحد "مع الأسف، تمّ العثور على خمسة قتلى أثناء عملية التفتيش عبر الأنقاض، كما أصيب شخص آخر".

من جهتها، أفادت لجنة التحقيق الروسية عن "عدد غير محدّد من الضحايا" وعزت المأساة إلى "انتهاك معايير السلامة من الحرائق".

غير أنّ وكالات الأنباء الروسية أفادت عن ما يصل إلى سبعة قتلى.

تتكرّر الحرائق العرَضية في روسيا، غالباً بسبب المعدّات القديمة أو عدم الامتثال لمعايير السلامة.

© 2022 AFP