رئيس جنوب افريقيا في لندن في أول زيارة دولة للملك تشارلز الثالث

Daniel LEAL ا ف ب/AFP

رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا لدى وصوله الى مطار ستانستد في لندن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لندن (أ ف ب) – وصل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى المملكة المتحدة الإثنين في زيارة دولة من المقرر أن يلتقي خلالها الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك.

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وهي أول زيارة دولة للملك الجديد، والأولى التي تنظم في المملكة المتحدة منذ حزيران/يونيو 2019 عندما استقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

وسيحضر سيريل رامافوزا وزوجته تشيبو موتسيبي مأدبة عشاء رسمية في قصر باكنغهام الثلاثاء ويلتقيان أفرادا من العائلة المالكة بينهم وريث العرش الأمير وليام وزوجته كايت.

وضمن برنامج الزيارة، كلمة سيلقيها أمام مجلسي البرلمان ولقاء مع رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

وسيزور المسؤول الجنوب إفريقي الثلاثاء نصبًا اقيم خصيصا لنيلسون مانديلا، في كنيسة وستمنستر عام 2018 في الذكرى المئوية لميلاده.

يأتي هذا اللقاء الدبلوماسي في توقيت دقيق في جنوب إفريقيا لسيريل رامافوزا، الذي يواجه غضب السكان بسبب الوضع الاقتصادي.

وهو متهم أيضا بشراء صمت اللصوص الذين عثروا على الملايين نقدًا في أحد منازله في شباط/فبراير 2020، مما أثار شبهات بتبييض الأموال والفساد. لكنه ينفي ذلك.

كانت آخر زيارة قام بها سيريل رامافوزا للندن خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر في أيلول/سبتمبر.

منذ اعتلائه العرش، التقى الملك تشارلز العديد من القادة الأفارقة بينهم رئيسا نيجيريا محمد بخاري وغانا نانا أكوفو أدو.

© 2022 AFP