قاسم جومارت توكاييف على وشك الفوز في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان (نتائج أولية)

فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان، في أحد المراكز في استانا، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الماتي (كازاخستان) (أ ف ب) – يبدو الرئيس الكازاخستاني المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف على وشك تحقيق فوز كاسح في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في البلد الأكبر في آسيا الوسطى، بحسب نتائج أولية نشرت الإثنين.

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وقالت اللجنة الانتخابية في الدولة الغنية بالنفط إن توكاييف البالغ 69 عاما والذي وصل إلى السلطة في 2019، حصل على 81,31 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد.

ولم يتمكن أي من منافسيه الخمسة غير المعروفين لدى الناخبين من تخطي نسبة 3,42 بالمئة من الأصوات، فيما اختار 5,8 بالمئة من الناخبين عدم التصويت لأي من المرشحين.

غرقت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالنفط والواقعة على مفترق طرق تجارية مهمة، في حال من الفوضى في كانون الثاني/يناير عندما تحولت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب، قبل قمعها بوحشية، ما تسبب بمقتل 238 شخصاً.

وتمثل الانتخابات فرصة لتوكاييف في الأعوام السبعة المقبلة لتعزيز سلطته بعد عام أسود شهد أعمال شغب دامية ونزاعا حادا بين أجنحة السلطة.

وأملا منه في فتح صفحة جديدة بعد عام مضطرب قال توكاييف إنه يسعى إلى "ولاية جديدة من الثقة من الشعب" في هذه الانتخابات.

© 2022 AFP