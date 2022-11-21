مونديال 2022 : الصحف القطرية حماسة للافتتاح رغم النكسة الكروية

الدوحة (أ ف ب) – "هذه قطر..ابداع واقناع" ، "أهلا بالعالم في دوحة الجميع" و"باختصار ..ابهار"، ركزت الصحافة القطرية صباح الإثنين على حفل افتتاح كأس العالم 2022 لكرة القدم متجاوزة الخسارة المحبطة للمنتخب الوطني أمام الإكوادور بهدفين.

إعلان اقرأ المزيد

وتناولت الصحف القطرية بحماس حفل الافتتاح الضخم الذي جرى الأحد استاد البيت في مدينة الخور الشمالية الذي يبعد نحو خمسين كيلومتراً شمال العاصمة الدوحة والمستوحى من الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية.

وبعد حفل افتتاحي انطلق بآيات قرآنية عن التقارب بين الشعوب وشهد حضور الممثل الأميركي الشهير مورغان فريمان واستذكار النسخ المونديالية السابقة، قال آل ثاني الذي كان جالساً إلى جانب والده الأمير السابق للبلاد "سوف يجتمع الناس على مختلف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر وفي جميع القارات للمشاركة في اللحظة ذاتها".

وبالإضافة إلى الثناء على حفل الافتتاح الضخم، كتبت صحيفة "الراية" تعليقا على خسارة فريق المدرب الإسباني فيليكس سانشيس الذي خاض أول مباراة في تاريخه بالمونديال "العنابي تعثر والاكوادوري انتصر" مشيرة أن "لاعبينا لم يقدّموا الأداء المطلوب وممثل أميركا الجنوبية يسيطر".

بينما كتبت الوطن القطرية "منتخبنا يغيب عن الافتتاح" تعليقا على الخسارة، موضحة "دفع منتخبنا الوطني ثمن دخوله الضعيف في المباراة".

وبحسب الصحيفة "خسر منتخبنا الوطني (..) في مواجهة كان المنافس فيها الأفضل من جميع الجوانب أمام منتخبنا الذي لم يكن في أفضل حالاته، بل لم يكن في مستواه المعهود، ويبدو أن ثقل المسؤولية وضغوط المونديال والافتتاح قد شكلت عائقا للأداء لجميع اللاعبين".

من جهتها، كتبت "الشرق" أن المنتخب القطري "فشل" في الفوز مشيرة "لم يقدم منتخبنا ما يشفع له من اجل التعادل على الأقل أو تسجيل ولو هدفا".

وتناولت الصحيفة مغادرة مشجعي منتخب قطر الاستاد قبل نهاية المباراة قائلة إن الجماهير غادرت "لانها لم تتحمل رؤية خسارة المنتخب بهدفين دون رد، وان هذه المغادرة لم تكن في صالح منتخبنا وكان من المفروض مواصلة دعم وتشجيع المنتخب حتى اخر دقيقة (..) ويجب على جماهير العنابي ان تؤازر الفريق في المواجهة المقبلة امام السنغال حتى آخر لحظة".

© 2022 AFP