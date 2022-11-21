مونديال 2022: بايل ينقذ ويلز من الخسارة أمام الولايات المتحدة (1-1)

مهاجم ويلز غاريث بايل يحتفل بهدف التعادل في مرمى الولايات المتحدة (1-1) في الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

الريان (قطر) (أ ف ب) – أنقذ مهاجم لوس أنجليس إف سي الأميركي غاريث بايل منتخب بلاده ويلز من الخسارة أمام الولايات المتحدة بإدراكه التعادل 1-1 الإثنين على استاد أحمد بن علي في الريان، في ختام منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال قطر في كرة القدم.

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وكانت ويلز في طريقها إلى تكليل عودتها إلى النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1958 عندما بلغت ربع النهائي في باكورة مشاركاتها في العرس العالمي، بخسارة بعدما تقدمت الولايات المتحدة عبر مهاجم ليل الفرنسي تيموثي وياه، نجل جورج الرئيس الليبيري الحالي ونجم باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي سابقا، في الدقيقة 36. لكن النجم السابق لريال مدريد الإسباني بايل أدرك التعادل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وكانت إنكلترا سحقت إيران 6-2 الإثنين أيضا، فتصدرت المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن الولايات المتحدة منافستها في الجولة الثانية الجمعة، وويلز التي تلاقي إيران في اليوم عينه.

وهو التعادل الأول في البطولة بعد فوز الاكوادور على قطر المضيفة 2-صفر الأحد في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى، وهولندا على السنغال 2-صفر اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

وكاد مدافع رين الفرنسي جو رودون يخدع حارس مرمى نوتينغهام فوريست الإنكليزي واين هينيسي عندما حاول برأسه إبعاد تمريرة عرضية لوياه، فكانت في طريقها إلى المرمى قبل أن تصطدم بالأخير في توقيت مناسب ويشتتها الدفاع (9).

وحرم القائم الأيمن الولايات المتحدة من افتتاح التسجيل بإبعاده رأسية مهاجم نوريتش سيتي الإنكليزي جوش سيرجنت من مسافة قريبة إلى خارج المرمى اثر تمريرة لمدافع فولهام الإنكليزي أنتوني روبنسون (10).

ونجحت الولايات المتحدة في ترجمة أفضليتها النسبية اثر هجمة منسقة من منتصف ملعبها حيث تبادل أكثر من لاعب الكرة قبل أن تصل إلى نجم تشلسي الإنكليزي كريستيان بوليسيك، فمررها بينية خلف الدفاع إلى وياه المنطلق دون رقابة فتوغل داخل المنطقة ولعبها بذكاء زاحفة بخارج قدمه اليمنى إلى يسار الحارس (36).

ودفع مدرب ويلز روب بايج بمهاجم بورنموث الانكليزي كيفر مور مكان مهاجم فولهام دانيال جيمس مطلع الشوط الثاني.

وتحسّن أداء ويلز نسبياً وضغطت بحثاً عن التعادل لكن دون فرص خطيرة حتى الدقيقة 64، عندما تابع مدافع توتنهام الإنكليزي بن ديفيس كرة بارتماءة رأسية من مسافة قريبة أبعدها حارس مرمى أرسنال الإنكليزي مات تورنر ببراعة إلى ركنية طار لها مور برأسه فوق العارضة بسنتمترات قليلة (65).

وحصلت ويلز على ركلة جزاء اثر عرقلة بايل من مدافع ناشفيل ووكر زيمرمان فانبرى لها بنفسه قوية بيسراه مدركا التعادل (82).

وكاد البديل مهاجم نوتينغهام فوريست برينان جونسون يخطف هدف الفوز من انفراد حيث توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية بين يدي تورنر (90).

© 2022 AFP