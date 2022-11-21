وفد من منظمة الدول الأميركية يصل إلى البيرو لتقييم الأزمة السياسية

إرنستو بينافيديس ا ف ب/ارشيف

صدامات بين أنصار الرئيس البيروفي بيدرو كاستيو وشرطة مكافحة الشغب أثناء تظاهرة في ليما في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

ليما (أ ف ب) – وصل أعضاء مجموعة رفيعة من منظمة الدول الأميركية الأحد إلى البيرو لتقييم الأزمة السياسية في البلاد، حيث يخضع الرئيس بيدرو كاستيو للتحقيق بشأن قضايا فساد.

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ووصلت هذه البعثة بناءً على طلب الرئيس اليساري، وقد وافق عليها المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة اعتبارا من الاثنين مع ممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمنظمات المدنية، وستبقى في البلاد حتى الأربعاء.

وقال الباراغوياني إيلاديو لويزاغا، ممثل الأمانة العامة لمنظمة الدول الأميركية، للصحافيين "سنلتقي جميعنا".

وأضاف السبت في رسالة بالفيديو على حساب المنظمة في تويتر "سنستمع إلى الحكومة والمعارضة وسنستمع إلى الممثلين الدينيين والنقابيين والتجاريين والمهنيين والمجتمع المدني".

والأحد فرّقت الشرطة عشرات من معارضي الرئيس كاستيو بالغاز المسيل للدموع بعد أن حاولوا شق طريقهم إلى القصر الحكومي، بعد مسيرة في شوارع ليما.

وحمل المعارضون لافتات كتبوا عليها "كاستيو اخرج".

وبالإضافة إلى لويزاغا، تتكون بعثة منظمة الدول الأميركية خصوصا من وزراء خارجية الأرجنتين والإكوادور وغواتيمالا وباراغواي وكوستاريكا وبليز.

ويتمتع كاستيو حاليا بحصانة حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2026 لكنه قد يخضع للتحقيق. ويرد اسمه حاليا في ستة تحقيقات ويشتبه في أنه يقود شبكة فساد وبغسل أموال وبمنح عقود عامة لصالح أقارب وسياسيين.

وينفي كاستيو كل الاتهامات الموجهة إليه ولعائلته مؤكدا أنه ضحية حملة لإطاحته من السلطة. ويُطالب اليمين باستقالته وقد حاول مرتين الدفع باتجاه ذلك.

© 2022 AFP