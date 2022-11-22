استقبال ملكي لرئيس جنوب إفريقيا في زيارة دولة إلى لندن هي الاولى في عهد تشارلز الثالث

كين شيونغ تصوير مشترك/ا ف ب

الملك تشارلز الثالث وقرينته كاميلا يستقبلان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في زيارة دولة هي الأولى في عهد الملك الجديد، في قصر باكينغام في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لندن (أ ف ب) – استقبل الملك تشارلز الثالث الثلاثاء رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي يجري زيارة دولة هي الأولى في عهد الملك الجديد والتي سيتم خلالها مناقشة تغير المناخ والشراكة التجارية بين البلدين.

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واستقبل الملك وقرينته كاميلا وولي العهد الأمير وليام وزوجته كايت رئيس جنوب إفريقيا في حفل تقليدي أقيم في لندن.

وتفقد رامابوزا حرس الشرف مع تشارلز الثالث قبل أن ينتقلا في عربة تجرها خيول الى قصر باكنغهام.

تعد زيارة الدولة التي تستغرق يومين الأولى في عهد الملك تشارلز الثالث منذ اعتلائه العرش بعد وفاة إليزابيث الثانية مطلع أيلول/سبتمبر.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي على تويتر "كون جنوب إفريقيا أول دولة يستضيفها جلالة الملك (في زيارة دولة) تظهر التزامنا بتطوير شراكات مع إفريقيا".

بمناسبة هذه الزيارة، سيلقي سيريل رامابوزا الذي زار لندن في ايلول/سبتمبر لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، خطابًا أمام البرلمان بعد ظهر الثلاثاء. كما سيتوجه إلى كنيسة ويستمنستر حيث نصب تذكاري لنيلسون مانديلا الصديق المقرب من الملكة الراحلة.

وسيحل رامابوزا ضيف شرف على مأدبة عشاء رسمية في قصر باكنغهام الثلاثاء.

وذكرت رئاسة جنوب إفريقيا لوكالة فرانس برس ان زوجته تشيبو موتسيبي لم ترافقه في زيارته لأنها تتعافى من عملية جراحية في عينيها.

أخيرًا سيعقد رامابوزا لقاء مع رئيس الوزراء ريشي سوناك الأربعاء يناقش خلاله المسؤولان بشكل خاص التعاون الاقتصادي بين بلديهما.

واعلنت داونينغ ستريت إنهما سيطلقان المرحلة الجديدة في الشراكة الحالية بين بريتوريا ولندن لتطوير البنى التحتية في جنوب إفريقيا وتوقيع شراكة جديدة بشأن المعادن المستخدمة في التقنيات التي تساهم في مكافحة تغير المناخ.

وقال سوناك في بيان "جنوب إفريقيا هي بالفعل أهم شريك تجاري للمملكة المتحدة في القارة ولدينا خطط طموحة لتحريك الاستثمار في البنى التحتية والنمو الاقتصادي معها".

يأتي هذا اللقاء الدبلوماسي في توقيت دقيق في جنوب إفريقيا لسيريل رامابوزا، الذي يواجه غضب السكان بسبب الوضع الاقتصادي.

وهو متهم أيضا بشراء صمت اللصوص الذين عثروا على الملايين نقدًا في أحد منازله في شباط/فبراير 2020، مما أثار شبهات بتبييض الأموال والفساد. لكنه ينفي ذلك.

© 2022 AFP