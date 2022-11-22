السلطات الإيرانية تغلق صحيفة على خلفية الاحتجاجات

عطا كيناري ا ف ب

طهران (أ ف ب) – أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة "جيهان سانات" الاقتصادية بعد توجيهها اتهامات إلى قوات الأمن على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع إخباري تابع للسلطة القضائية الثلاثاء.

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وذكر موقع "ميزان أونلاين" نقلا عن بيان صادر عن وزارة الثقافة أن "صحيفة جيهان سانات (عالم الصناعة) اليوميّة أُغلقت الإثنين بسبب انتهاكها قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".

ولم توضح الوكالة مضمون القرارات لكنها أشارت إلى أن الاغلاق على ارتباط بـ"مقال نشرته الصحيفة السبت ووجه اتهامات إلى قوات الشرطة والأمن".

وقتل العشرات معظمهم من المتظاهرين وبينهم أيضا عناصر من قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات في 16 أيلول/سبتمبر، كما أوقف الآلاف بينهم صحافيون خلال التظاهرات التي تشير إليها السلطات بـ"أعمال الشغب".

وذكّرت صحيفة "هام ميهان" الثلاثاء بأن الصحيفة الاقتصادية التي تأسست عام 2004، أغلقت في السابق في 2020 لتشكيكها في الأرقام الرسمية للإصابات بفيروس كورونا.

وكانت صحيفة "سازانديجي" الإصلاحية أوردت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر أن "أكثر من عشرين صحافيا لا يزالون قيد الاعتقال" فيما استدعت السلطات عددا من الصحافيين الآخرين.

© 2022 AFP