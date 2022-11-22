تركيا تطالب واشنطن بوقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية

صورة موزعة المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية/ا ف ب

صورة موزعة من وزارة الدفاع التركية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 تُظهر وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يرأس اجتماعًا لعملية جوية جديدة في شمال العراق وسوريا، بحضور أفراد من القوات المسلحة التركية في مركز عمليات القوات الجوية التركية في أنقرة

اسطنبول (أ ف ب) – طالبت تركيا الثلاثاء حلفاءها وعلى رأسهم الولايات المتحدة بأن "يوقفوا كل دعم" لوحدات حماية الشعب، وهي الفصيل الكردي الرئيسي في سوريا وتعتبرها أنقرة "إرهابية" فيما تدعمها واشنطن في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

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وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "نؤكد لجميع محاورينا، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، أن وحدات حماية الشعب تعادل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون إرهابيًا، ونطالبهم بقوة بأن يوقفوا كل دعم للإرهابيين".

دعت الولايات المتحدة في وقت سابق الثلاثاء إلى "خفض التصعيد" في سوريا، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد الاثنين بتنفيذ عملية برية في شمال البلاد بعد سلسلة غارات جوية على مواقع كردية في سوريا والعراق وهجمات صاروخية على الأراضي التركية من الأراضي السورية.

تتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب بالوقوف وراء هجوم أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر في اسطنبول، وهو ما نفياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان "ندعو إلى وقف التصعيد في سوريا لحماية المدنيين ودعم الهدف المشترك المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف "نواصل معارضة اي عمل عسكري غير منسق في العراق ينتهك سيادة العراق".

كما أملت روسيا الثلاثاء أن تتحلى تركيا "بضبط النفس" وتمتنع عن "أي استخدام مفرط للقوة" في سوريا.

تعد أنقرة وموسكو وواشنطن جهات رئيسية فاعلة في الحرب في سوريا التي أودت بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص منذ عام 2011.

نفذت القوات الجوية التركية عملية مخلب السيف الأحد عبر شن سلسلة غارات استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شمال العراق وفي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الاثنين أن الغارات أسفرت عن مقتل 37 شخصًا، بينهم 18 عنصرًا من قوات النظام السوري، على الجانب السوري.

وأسفرت قذائف صاروخية أطلقت من سوريا عن مقتل شخصين في بلدة قرقامش التركية.

© 2022 AFP