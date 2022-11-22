تيودور أوبيانغ رئيس غينيا الاستوائية منذ 43 عاماً يتصدر نتائج الانتخابات

لودوفيغ ماران تصوير مشترك/اف ب/ارشيف

رئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانغ نغيما مباسوغو في باريس في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

مالابو (أ ف ب) – أعلنت وزارة الداخلية في غينيا الاستوائية الإثنين أنّ النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد أظهرت أنّ الرئيس المنتهية ولايته تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو الذي يحكم البلاد منذ 43 عاماً يتصدّر السباق بفارق شاسع عن أقرب منافسيه.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت الوزارة إنّ نتائح فرز الأصوات في ما يقرب من نصف مراكز الاقتراع أظهرت أنّ أوبيانغ الذي يسعى للفوز بولاية سادسة مدّتها سبع سنوات، حصل على 44.2% من الأصوات.

أما المرشّحان اللذان ينافسانه وهما أندريس إيسونو أوندو من "التقارب من أجل الديموقراطية الاجتماعية"، حزب المعارضة الوحيد غير المحظور، وبوينافينتورا مونسوي أسومو من حزب "الائتلاف الاجتماعي الديموقراطي"، فقد حصلا على 1.34% و0.35% من الأصوات على التوالي.

وستُعلن النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم السبت.

وتُعتبر غينيا الاستوائية من أكثر الأنظمة انغلاقاً واستبداداً في العالم. وتجري الانتخابات فيها بنظام الدورة الواحدة.

وأوبيانغ (80 عاما) هو صاحب الرقم القياسي العالمي لناحية أطول مدة في الحكم لرئيس دولة، باستثناء الأنظمة الملكية.

وتولّى أوبيانغ السلطة في انقلاب في 1979 في هذا البلد النفطي الصغير الواقع في وسط أفريقيا والذي استقلّ عن إسبانيا في 1968.

وانتخب أوبيانغ في كل عمليات الاقتراع بأكثر من 93 بالمئة من الأصوات في حين أنّ حزبه الذي يتمتع بنفوذ كبير "الحزب الديموقراطي لغينيا الاستوائية" يشغل 99 من مقاعد الجمعية الوطنية المئة وكلّ مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 55.

ويواجه نظامه باستمرار اتهامات من منظمات غير حكومية دولية وعواصم غربية بقمع أيّ معارضة وبانتهاك حقوق الإنسان وباستشراء الفساد.

© 2022 AFP