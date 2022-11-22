دوري "أن بي ايه": بولز ينهي سلسلة انتصارات سلتيكس

مايكل ريفز غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – أنهى شيكاغو بولز بقيادة ديمار ديروزان صاحب الـ28 نقطة، سلسلة انتصارات بوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والتي استمرت تسع مباريات بتغلبه عليه 121-107 الاثنين.

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وسجل زاك لافين، الذي شعر بالإحباط بعد خروجه من الدقائق الأخيرة بقرار من المدرب من خسارة بولز أمام أورلاندو ماجيك الجمعة، 22 نقطة.

كذلك، أضاف المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 12 نقطة مع 13 متابعة لشيكاغو الذي سبق ان تغلب على سلتيكس في تشرين الاول/أكتوبر، لكنه عاد وسقط امامه في بوسطن في الرابع من الشهر الحالي في المباراة التي استهل فيها سلتيكس سلسلة انتصاراته الاخيرة.

ولا يزال سلتيكس برصيد 13 انتصاراً و4 هزائم يملك السجل الافضل في الدوري.

وبعد يوم واحد من فوزه الاول خارج ارضه هذا الموسم، تعرّض غولدن ستايت ووريرز لخسارة قاسية امام نيو أورليانز هورنتس 83-128 في ظل غياب أبرز نجوم حامل اللقب.

وغاب عن اللقاء كل من ستيفن كوري، درايموند غرين، كلاي تومسون والكندي أندرو ويغينز بسبب الراحة او الاصابات.

وقاد نورمان باويل فريقه لوس انجليس كليبرز للفوز على يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية في اللحظات الاخيرة 121-114.

وفي ميلووكي، أحرز اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 37 نقطة ليقود باكس الى الفوز على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز 119-111، حيث غاب عن الاخير نجمه داميان ليلارد.

وفي كليفلاند، برز دونوفان ميتشل مع 29 نقطة وداريوس غارلاند مع 26 ليفوز كافالييرز على اتلانتا هوكس 114-102.

© 2022 AFP