رونالدو يغادر مانشستر يونايتد "باتفاق متبادل وبمفعول فوري"

أولي سكارف ا ف ب/ارشيف

سجل رونالدو 145 هدفًا في 346 مباراة مع مانشستر يونايتد

لندن (أ ف ب) – ستنتهي فترة كريستيانو رونالدو الثانية الجدلية مع مانشستر يونايتد بـ"اتفاق متبادل وبمفعول فوري"، وفق ما أعلن النادي الانكليزي والنجم البرتغالي الثلاثاء.

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ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي، متهمًا إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكنّ احترامًا للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

وجاء في بيان للنادي "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وبمفعول فوري" قبل قرابة ستة أشهر من نهاية عقده.

وتابع "يشكره النادي على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

"أحب يونايتد وأحب الجماهير"

كما أصدر رونالدو بيانًا خاصًا به قال فيه "بعد محادثات مع مانشستر يونايتد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا في وقت مبكر".

وتابع "أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدًا. مع ذلك، يبدو أنه الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحد جديد. أتمنى للفريق كل التوفيق في بقية الموسم وفي المستقبل".

وعاد رونالدو في صيف 2021 الى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الايطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003 حقق خلالها لقب الدوري الانكليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2008 في العام الذي توج به بجائزة الكرة الذهبية للمرة الاولى من أصل 5.

لكن النتائج مع عودته لم تكن كما يرغب، إذ حل الفريق سادسًا الموسم الماضي الذي كان رونالدو أفضل هدافيه مع 24 هدفًا في جميع المسابقات وفشل بالتالي في التأهل الى دوري الابطال.

حاول وفق وسائل إعلام ومقربين مغادرة أولد ترافورد خلال الصيف لهذا السبب. لكن الأندية الإنكليزية والأوروبية الكبيرة لم تقدم عروضًا للاعب الذي لم يعد يقدم مستوياته المعهودة في سن الـ37 ولا يزال يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يبلغ حوالي 500 ألف جنيه إسترليني (593 ألف دولار).

ومع ذلك، فقد أجرى "سي آر 7" محادثات مع بايرن ميونيخ الالماني وارتبط بعودة عاطفية إلى سبورتنغ الذي نشأ فيه قبل الانضمام الى يونايتد.

تراجع دوره

وتراجع دوره في تشكيلة "الشياطين الحمر" منذ تولي تن هاغ القادم من أياكس أمستردام المسؤولية في شهر أيار/مايو الماضي وعوقب هذا الموسم بايقافه عن مباراة تشلسي (1-1) لرفضه الدخول كبديل في الفوز ضد توتنهام.

رغم ذلك، عاد الى الفريق في الأسابيع الأخيرة وحتى أنه حمل شارة القيادة في الخسارة 3-1 أمام أستون فيلا، فيما غاب عن المباراة الاخيرة للفريق قبل انطلاق كأس العالم للراحة.

لكن هجومه الأخير ذهب إلى أبعد من ذلك حيث انتقد أيضًا مالكي النادي، عائلة غلايزر الاميركية، زاعمًا أنهم "لا يهتمون" بالنجاح الرياضي للفريق، ما مهّد الى بداية نهايته مع الفريق.

حتى أنه انقلب على زميليه السابقين في الفريق غاري نيفيل وواين روني، قائلاً "ليسا صديقَي" بعد انتقادات من الثنائي مؤخرًا.

وكان الرد الاول ليونايتد بعد المقابلة أنه "سينظر في الرد بعد التأكد من الحقائق الكاملة".

ختم النادي في بيانه الثلاثاء "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

في عام 2009، غادر رونالدو يونايتد الى ريال مدريد الذي حقق معه نجاحات غير مسبوقة وتوج معه بلقب دوري الابطال أربع مرات والدوري الاسباني مرتين وبات هدافه التاريخي وأضاف أربع كرات ذهبية.

التحق بعدها بيوفنتوس وتوج بلقب الدوري الايطالي مرتين قبل أن يعود الى أولد ترافورد.

سجل ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم في جميع المسابقات ويستعد أفضل هداف دولي في التاريخ (117 هدفًا) الآن لخوض نهائيات كأس العالم مع منتخب بلاده في قطر.

تستهل البرتغال مشوارها الخميس ضد غانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم الاوروغواي وكوريا الجنوبية ويسعى ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في خمس نسخ من كأس العالم.

© 2022 AFP