غوارديولا على مشارف تجديد عقده مع مانشستر سيتي (تقارير)

لندن (أ ف ب) – سيوقّع المدرب الاسباني بيب غوارديولا على عقد جديد مع مانشستر سيتي بطل إنكلترا، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية الثلاثاء.

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وقال موقع "ذي أثليتيك" إن غوارديولا وافق على تمديد عقده لمدة عامين ما يبقيه في ملعب الاتحاد حتى 2025.

وأضاف أن الاتفاق سيكون على مبدأ صفقة أولية مدتها عام واحد، مع خيار كل من النادي والمدرب التمديد لموسم آخر. وهذا يعني أن أيًا من الطرفين يمكنه اختيار إنهاء العقد مسبقًا إذا رغب في ذلك.

من المقرر أن ينتهي عقد غوارديولا الحالي مع سيتي في نهاية الموسم.

فاز مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق بـ11 لقبًا مع سيتي منذ وصوله في 2016، بينها أربعة في الدوري الممتاز ولكنه لا يزال يبحث عن لقب أول للنادي في دوري أبطال أوروبا بعد قيادته عام 2021 الى النهائي الاول في تاريخه الذي خسره ضد تشلسي.

قال في وقت سابق من الشهر الحالي ردًا على سؤال عن تجديد عقده "كل شيء تحت السيطرة، الوضع مثالي، سيتم اتخاذ القرار مع النادي في اللحظة التي يجب اتخاذه. هناك وقت".

© 2022 AFP