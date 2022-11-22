قصف جديد منسوب إلى إيران استهدف مقار للمعارضة الكردية الإيرانية بشمال العراق

سفين حميد ا ف ب/ارشيف

مقاتل كردي مرتبط بالحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في كويسنجق في العراق بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022

كركوك (العراق) (أ ف ب) – تعرضت مواقع تابعة للمعارضة الايرانية الكردية لقصف جديد بالصواريخ والطائرات المسيرة نُسب الى ايران بعد يومين من هجوم مماثل، حسبما افاد مسؤولان أمنيان عراقيان.

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وهذه الضربة الثالثة في أقل من أسبوعين ضد هذه الفصائل.

وقال مسؤول عسكري كردي عراقي ومسؤول محلي في الشرطة لوكالة فرانس برس إن ضربات بطائرات مسيرة استهدفت حزب الحرية الإيراني الكردستاني في محيط ألتون كوبري بالقرب من كردستان العراق.

بدوره، قال المتحدث باسم هذا الفصيل خليل نادري لوكالة فرانس برس "اتخذنا احتياطاتنا وأفرغنا المباني ولم تقع إصابات".

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري في تغريدة إن "جمهورية إيران الإسلامية استهدفت اليوم فصائل معارضة إيرانية في منطقتين من كردستان بالصواريخ"، في أشارة لمدينة بيردي (اسم مدينة التون كوبري باللغة الكردية)، ومنطقة دجلة شرقي أربيل، عاصمة إقليم كردستان .

أقامت الفصائل الكردية الإيرانية التي تتهمها الجمهورية الإسلامية بشن هجمات على أرضيها مقار لها في العراق منذ الثمانينات.

ويقول خبراء إن هذه المجموعات التي قادت تمرّدًا مسلّحًا لفترة طويلة، أوقفت تقريبًا أنشطتها العسكريّة.

وتتهم الحكومة الإيرانيّة الفصائل الكردية المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

شنّت إيران ليل الأحد الاثنين ضربات استهدفت فصائل معارضة كرديّة إيرانيّة متمركزة في كردستان العراق أدت لمقتل أحد عناصرها.

© 2022 AFP