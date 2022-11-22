مقتل 38 شخصاً في حريق بمصنع في وسط الصين

ستر ا ف ب/ارشيف

صورة التقطت من الجو تظهر مبان تدمرت جراء الانفجار الذي شهده مصنعا للموا الكيميائية في يانتشينغ في 22 آذار/مارس 2019

بكين (أ ف ب) – لقي 38 شخصاً حتفهم وأصيب اثنان في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، ونجم بحسب السلطات، عن سوء استخدام العمال للمعدات، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنّ الحريق اندلع "عصر الإثنين في مصنع بمدينة أنيانغ في مقاطعة هينان بوسط الصين" دون مزيد من التفاصيل.

أُبلغت أجهزة الطوارئ عن الحريق عند الساعة 16,22 ت غ (8,22 ت غ) في شركة أنيانغ كيشيندا للتجارة المتحدة، بحسب الإعلام الرسمي.

وذكرت قناة "سي سي تي في" أنه "بعد تلقي الإنذار، أرسلت فرقة الإنقاذ المعنية بمكافحة الحرائق والتابعة للبلدية مباشرة قوات إلى الموقع".

وأوضحت أن "الأمن العام وخدمات الاستجابة للطوارئ والإدارة المحلية ووحدات إمداد الطاقة هرعوا إلى الموقع معاً لتنفيذ عمليات الإنقاذ" مشيرة إلى أن الحريق أُخمد قرابة الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة من المكان نشرتها شبكة "سي سي تي في" أعمدة الدخان الأسود الكثيف وهي تتصاعد من موقع الحريق حيث تواجدت مركبتا إطفاء على الأقل.

ويظهر مقطع فيديو آخر هيكل المبنى المتفحم بعد إخماد الحريق.

وذكرت شبكة "سي سي تي في" أنه فضلا عن القتلى، نقل شخصان إلى المستشفى لكن إصابتهما لا تشكل تهديدا لحياتهما.

وأعلنت السلطات احتجاز مشتبه بهم على خلفية الحريق.

وذكرت القناة "بحسب المعلومات الأولية، نجم هذا الحريق عن تصرف مخالف للقواعد من قبل عمال المصنع. وتسببت عملية لحام بالكهرباء باندلاع الحريق".

حوادث شائعة

الحوادث الصناعية شائعة في الصين، وغالباً ما تنتج عن عدم الالتزام بقواعد السلامة.

والاثنين أيضاً، وقع انفجار في مصنع كيميائي في شمال الصين، وفقا لوسيلة إعلام رسمية لم تكشف عن خسائر بشرية لكنها أبلغت عن أضرار مادية لحقت بالمباني المحيطة.

وقع هذا الحادث في تاييوان، عاصمة إقليم شانشي، وفقا لما نقلت صحيفة داهيباو المحلية عن السلطات.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حريق في الموقع الصناعي ودخان رمادي كثيف للغاية على هيئة فطر ضخم ينبعث في الجو.

وفي صور أخرى، بدت شظايا الزجاج متناثرة وأشخاص خائفون يغادرون مباني ونوافذ متساقطة بسبب قوة الانفجار.

وقالت صحيفة داهيباو نقلا عن السلطات "أُرسل فريق إلى مكان الحادث وتم إخماد الحريق ولم تعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية".

وبحسب سكان قابلتهم وسائل الإعلام المحلية، وقع الانفجار حوالى الساعة 17,25 (09,25 ت غ) وأصيب أشخاص بشظايا الزجاج.

تعرض المصنع نفسه، المسمى جيانغيانغ، لانفجار في أيلول/سبتمبر 2021.

وفي آذار/مارس 2019، أدّى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومتراً من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصاً وتدمير منازل على مسافة كيلومترات عدّة.

وفي 2015، شهدت الصين إحدى أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية بمقتل 165 شخصا على الأقل.

© 2022 AFP