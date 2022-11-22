مونديال 2022: الدوسري يصبح رجل المناسبات "التاريخية"

مانان فاتسيايانا ا ف ب

الرياض (أ ف ب) – قيل عن لاعب الوسط السعودي سالم الدوسري إنه رجل المناسبات الكبيرة، لكن بهدف الفوز الرائع على الأرجنتين الثلاثاء في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، اكتسب لقب رجل المناسبات التاريخية، لمساهمته بإسقاط مرشح قوي لنيل اللقب يضمّ أفضل لاعب في العالم سبع مرات ليونيل ميسي.

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في الدقيقة 53 من مواجهة الدور الأول على استاد لوسيل، استقبل اللاعب المكنّى "نيمار الخليج" الكرة على باب منطقة الجزاء من زاوية ضيقة، تلاعب بالدفاع بشكل رائع وأطلق تسديدة جميلة جداً هزّت شباك الحارس إيميليانو مارتينيس.

وضع السعودية في المقدمة 2-1 فحققت "ريمونتادا" لم يحلم الكثير من السعوديين فيها، لتحقق فوزاً هو الأهم في تاريخها بعد خمس مشاركات سابقة في كأس العالم شهدت تأهلها مرة وحيدة إلى الدور الثاني عام 1994 من المشاركة الاولى.

استهلّ ابن الحادية والثلاثين النهائيات، وهو أحد اللاعبين السعوديين القلائل سجلوا في كأس العالم (2018) وكأس آسيا (2019) والألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.

كما زار الشباك أيضاً في صفوف ناديه الهلال في كأس العالم للأندية ضد فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي نسخة عام 2019 عندما خسر فريقه 1-3، ثم في مباراة فريقه ضد الجزيرة (6-1) في نسخة عام 2022 من البطولة ذاتها.

ساهم في قيادة الهلال الى لقبين في دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، علمًا أنه سجل في النهائي الاول ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

تورنيدو

منذ خوضه مباراته الدولية الأولى ضد أستراليا في شباط/فبراير 2012 خلال تصفيات مونديال 2014 حيث سجّل هدفا في المباراة التي خسرتها السعودية 2-4، بات الدوسري الملقب بالـ"تورنيدو" (الإعصار)" نظراً للجهود الجبارة التي يبذلها على المستطيل الاخضر، عنصراً أساسياً في صفوف "الصقور الخضر".

تلاعب الدوسري بالدفاع وسجل هدف الفوز للسعودية على الارجنتين في مونديال 2022 اود اندرسن ا ف ب

تميّز في مركز الجناح لكنه يستطيع اللعب في أي مركز في خط الأمام، بفضل سرعته ورشاقة ساقيه التي تجعل منه مراوغاً من الطراز الاول، وبالفعل تواجد أمام الأرجنتين في المناطق الخطرة لانهاء الهجمات مسجلاً هدف الفوز، فضلاً عن ممارسته الضغط على المنافس عندما لا تكون الكرة في حوزة فريقه.

في استاد لوسيل قال المشجع السعودي أبو خالد (38 عاماً) "هذا الإعصار هذا. إحنا نسمّيه التورنيدو. اليوم عصفهم عصف".

هداف في مونديالين

وهذا الهدف الثاني للدوسري (18 هدفاً في 72 مباراة دولية) في كأس العالم، بعد الأوّل في روسيا 2018، عندما سجّل هدف الفوز 2-1 في مرمى مصر في الثواني الاخيرة، لكن من دون طائل لأن المنتخبين العربيين خرجا من الدور الأوّل.

قال آنذاك بعد منحه منتخب بلاده اول انتصار لها منذ مونديال 1994 "هدفي رفع اسم الكرة السعودية في المحافل الدولية".

اكتسب خبرة عندما كان أحد تسعة لاعبين انضموا الى اندية إسبانية مختلفة عام 2018 من خلال اتفاق بين هيئة الرياضة السعودية ورابطة الدوري الاسباني، فخاض تجربة في صفوف فياريال لمدة ستة اشهر ومباراة واحدة ضد ريال مدريد انتهت بالتعادل 2-2، علما أنه شارك في الشوط الثاني عندما كان فريقه متخلفاً صفر-2.

وقال عن هذه التجربة "كسبت الكثير خلالها لا سيما من الناحية التكتيكية والسرعة واللياقة البدنية".

كان له دور رئيس في ايصال المنتخب السعودي إلى مونديال 2022، فقد أنقذ منتخبه من خسارة مذلة أمام اليمن بتسجيله هدف التعادل 2-2 في التصفيات، كما منحه ثلاث نقاط ثمينة بتسجيله هدف الفوز 3-2 في مرمى أوزبكستان في الثواني الاخيرة في التصفيات عينها.

أكثر انضباطاً

بدأ الدوسري مسيرته الكروية في الفئات العمرية مع فريق الهلال وسجّل كلاعب هاوٍ في 12 كانون الثاني/يناير 2011، فيما كان ظهوره الأول بقميص الفريق الأول في موسم 2012 في ديربي العاصمة الرياض أمام النصر، عندما نجح في تسجيل هدف في المباراة (3-صفر) بعد نزوله احتياطياً.

يملك سجلاً ناصعاً في صفوف "الزعيم" حيث ساهم في تتويج فريقه بطلاً للدوري السعودي 4 مرات وكأس السعودية 3 مرات بالاضافة الى دوري أبطال آسيا.

اكتسب الدوسري نضجاً كبيراً في السنوات الأخيرة، فبعد أن كان يلعب بطريقة فردية مبرزاً مهاراته الرائعة في المراوغة، بات أكثر انضباطاً ويوظف أداءه بشكل جماعي لمصلحة المنتخب.

يحتفل بأهدافه على طريقته الخاصة من خلال حركة "خلط الطعام" التي يتميز بها أيضا جناح بايرن ميونيخ والمنتخب الالماني سيرج غنابري.

© 2022 AFP