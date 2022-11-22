مونديال 2022: السعودية تفجّر مفاجأة تاريخية بالفوز على الأرجنتين وميسي 2-1

لوسيل (قطر) (أ ف ب) – فجّرت السعودية واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوز تاريخي على الارجنتين ونجمها الخارق ليونيل ميسي 2-1 الثلاثاء على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

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وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد ان منح ليونيل ميسي التقدم للارجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

وتضم المجموعة ايضا المكسيك وبولندا اللتين تلتقيان لاحقا.

وكسرت السعودية نحسا لازمها في مشاركاته الخمس السابقة في المباريات الافتتاحية عندما فشلت في الفوز في اي منها (4 هزائم وتعادل واحد)، قبل ان تحقق نصرا مدويا اليوم.

ومنعت السعودية ايضا الارجنتين من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة حيث توقف رصيد "البيسيلستي" عند 36 مباراة، علما بانها كانت ستعادل الرقم القياسي المسجل باسم ايطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة اليوم.

ودخلت الارجنتين البطولة من وهي من ابرز المرشحين لاحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الارجح اخر مشاركة له في النهائيات بعم خمس مشاركات فيها.

وتعود الخسارة الاخيرة للأرجنتين الى الثاني من تموز/يوليو عام 2019 عندما سقطت امام غريمتها التقليدية في اميركا الجنوبية البرازيل صفر-2 في نصف نهائي كوبا اميركا حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.

© 2022 AFP