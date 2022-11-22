مونديال 2022: السعودية تفجّر مفاجأة تاريخية بالفوز على الأرجنتين وميسي 2-1

اود اندرسن ا ف ب

لوسيل (قطر) (أ ف ب) – فجّرت السعودية واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوز تاريخي على الارجنتين ونجمها الخارق ليونيل ميسي 2-1 الثلاثاء على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد ان منح ليونيل ميسي التقدم للارجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

وتضم المجموعة ايضا المكسيك وبولندا اللتين تلتقيان لاحقا.

وكسرت السعودية نحسا لازمها في مشاركاته الخمس السابقة في المباريات الافتتاحية عندما فشلت في الفوز في اي منها (4 هزائم وتعادل واحد)، قبل ان تحقق نصرا مدويا اليوم. وهذا رابع فوز للسعودية في تاريخها بكأس العالم، بعد المغرب (2-1) وبلجيكا (1-0) في 1994، ومصر (2-1) في 2018.

ومنعت السعودية ايضا الارجنتين من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة حيث توقف رصيد "البيسيلستي" عند 36 مباراة، علما بانها كانت ستعادل الرقم القياسي المسجل باسم ايطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة اليوم.

ودخلت الارجنتين البطولة من وهي من ابرز المرشحين لاحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الارجح اخر مشاركة له في النهائيات بعم خمس مشاركات فيها.

وتعود الخسارة الاخيرة للأرجنتين الى الثاني من تموز/يوليو عام 2019 عندما سقطت امام غريمتها التقليدية في اميركا الجنوبية البرازيل صفر-2 في نصف نهائي كوبا اميركا حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.

خمس دقائق تاريخية

بدأ المدرب الفرنسي هيرفيه رونار المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خسرت المباراة الودية الاخيرة امام كرواتيا في الرياض الاربعاء الماضي، بقيادة القائد المخضرم سلمان الفرج والجناح سالم الدوسري.

هدفان سعوديان صدما الارجنتين اود اندرسن ا ف ب

ولم تمض دقيقتان حتى مرر الجناح انخل دي ماريا كرة عرضية داخل المنطقة وصلت الى ميسي غير المراقب ليسدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة (2).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء اثر مخالفة على لياندرو باريديس من قبل سعود عبد الحميد داخل المنطقة فانبرى لها ميسي بنجاح (10).

بات ميسي اول لاعب ارجنتيني يسجل في اربع نسخ من كأس العالم (2006 و2014 و2018 و2022). والهدف هو السابع له في 20 مباراة خاضها (بالاضافة الى 5 تمريرات حاسمة) النهائيات، فبات على بعد 3 اهداف من رقم مواطنه غابريال باتيستوتا القياسي في النهائيات.

وسجل ميسي هدفا آخر اثر انفراده بالحارس السعودي لكنه كان متسللا (22).

وظن المنتخب الارجنتيني انه عزز تقدمه عندما كسر مهاجم إنتر الايطالي لاوتارو مارتينيس مصيدة التسلل وغمز الكرة من فوق العويس داخل الشباك لكن الهدف الغي بعد اللجوء الى تقنية الفيديو المساعد "في أيه آر" (27).

وتكرر السيناريو ذاته مع مارتينيس الذي راوغ العويس بحركة فنية رائعة لكنه كان متسللا (30).

واصيب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي المخضرم في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول وحل بدلا منه نواف العابد. وكان الفرج تعرض لاصابة طفيفة قبلها بدقائق لكنه عولج واكمل المباراة.

ودخل المنتخب السعودي الشوط الثاني بوجه مغاير تماما حيث تخلى عن حذره تماما وضغط على مرمى الارجنتيني بلا هوادة وكان الطرف الافضل حتى نهاية المباراة.

نجح صالح الشهري في ادراك التعادل للسعودية عندما تلقى كرة امامية من فراس البريكان فتوغل داخل المنطقة وسدد بيسراه زاحفة رغم تدخل كريستيان روميرو في الزاوية البعيدة لمرمى ايميليانو مارتينيس (48).

والهدف كان الاول يدخل مرمى الارجنتين وتحديدا منذ هدف الاكوادور فيها في تصفيات اميركا الجنوبية (1-1) في 29 اذار/مارس الماضي، لعبت بعدها خمس مباريات فازت بها جميعها.

ولم يكن المنتخب الارجنتيني يستفيق من صدمة الهدف الاول، حتى سجل الدوسري هدفا ولا اروع عندما قام بحركة فنية رائعة تخطى فيها مدافعا ارجنتينا ثم آخر قبل ان يطلقها صاروخية في الزاوية العليا وسط فرحة سعودية لا توصف في المدرجات.

وانقذ العويس مرماه من هدف أكيد لنيكولاس تاليافيكو عندما اظهر رد فعل قوي ليبعد تسديدته من مسافة قريبة الى ركنية (63).

واشرك مدرب الارجنتيني ليونيل سكالوني مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي خوليان الفاريس لتفعيل الجبهة الهجومية. وسدد ميسي كرة رأسية ضعيفة بين يدي العويس (84).

وتواجه المنتخبان خمس مرات، فتعادلا مرتين وفازت الارجنتين مرتين والسعودية مرة واحدة.

© 2022 AFP