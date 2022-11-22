مونديال 2022: رونار "سيكون من الصعب على الفرج خوض مباراة أخرى في البطولة"

لوسيل (قطر) (أ ف ب) – اعتبر مدرب منتخب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار بأنه سيكون من الصعب على قائد منتخب السعودية سلمان الفرج المشاركة في ما تبقى من مباريات في نهائيات كأس العالم الحالية، وذلك بعد تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء في مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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وقال رونار في المؤتمر الصحافي "سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض مباراة اخرى في هذه البطولة"، وعندما سألته وكالة فرانس برس لدى مغادرته ما اذا كان يستطيع تأكيد غياب الفرج عن المباريات التالية في البطولة فقال "كلا، لكن ذلك سيكون صعبا (خوض مباريات اخرى)".

ويعتبر المخضرم (33 عاما) من ركائز المنتخب السعودي، وكان تخطى اصابة في الكتف تعرض لها مؤخرا ليشارك في المواجهة القوية ضد الارجنتين، لكنه تعرض لاصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة ثم عولج واكمل المباراة، ثم سقط ارضا في الوقت بدل الضائع في الشوط الاول ليتم استبداله بنواف العابد.

© 2022 AFP