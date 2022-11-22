مونديال 2022: زياش العائد

الدوحة (أ ف ب) – قامت الدنيا ولم تقعد في المغرب عقب استبعاده من تشكيلة منتخب "أسود الأطلس" بسبب جفاء مع المدرب السابق البوسني وحيد خليلودجيتش. بعد ضغوط جماهيرية كبيرة، عاد نجم تشلسي الإنكليزي حكيم زياش بإقناع من المدرب الجديد وليد الركراكي وسيكون أحد أسلحته البارزة في كأس العالم لكرة القدم في قطر.

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أجرى الركراكي الكثير من الحوارات مع حكيم الذي اعتزل اللعب دولياً بسبب خلافه مع المدرب البوسني "أخبرني بما لم يكن يعجبه في فترة الجفاء مع وحيد والأسباب الكامنة وراء ذلك، وأخبرته بالأخطاء التي ارتكبها هو كذلك…".

طاقة إيجابية"

أضاف "لم أعده بأي شيء، ما عدا أني أخبرته أني أعوّل عليه، وهذه حقيقة، أريده أن يكون في أفضل مستوياته".

أكّد الركراكي أن نجم الـ"بلوز" يستحق التواجد في مونديال قطر، لامتلاكه طاقة إيجابية "حكيم زياش عاد للمنتخب المغربي لأنه يستحق ذلك، اللاعب يملك طاقة إيجابية، هو يعرفني كيف أعمل وأنا أعرفه أكثر وأعرف طريقة تفكيره، عندما ترى كيف يلعب تقول مع نفسك من الصعب ألا يتواجد في كأس العالم".

لاعب وسط تشلسي الدولي المغربي حكيم زياش خلال المباراة ضد ساوثمبتون في الدوري الانكليزي في 30 آب/أغسطس 2022. غلاين كيرك اف ب

يعاني زياش (29 عاما) الأمرين في صفوف فريقه اللندني هذا الموسم أكان مع المدرب السابق الألماني توماس توخل المقال من منصبه أو خليفته الحالي غراهام بوتر، لكن ذلك لا يقلق مدربه "لأنني، أؤمن بإمكانياته وتجربته كواحد من اللاعبين الأساسيين"، مشيرا إلى أنه تواصل معه منذ فترة ليحفزه "هو لاعب كبير ويشتغل بجد، ويستحق أن يكون معنا في قطر.

وأردف قائلا "زياش لديه رجل يسرى قوية ويشتغل مع الفريق بشكل جيد، وأتمنى أن يقدم إضافة للمنتخب".

رغم اتخاذه قرار الاعتزال دولياً، ظل زياش على تواصل مع لاعبي أسود الأطلس وخصوصاً القائد رومان سايس حيث بعث له برسالة أكّد من خلالها على العلاقة الجيدة التي تجمعه بلاعبي منتخب بلاده.

كشف قطب دفاع بشيكتاش التركي جوانب خفية من شخصية زياش بقوله "حكيم لديه شخصية قوية، لكن عندما تقترب منه، تكتشف أنه شخص لطيف جدا ويحب المرح".

وأضاف "ما يعكسه للعالم الخارجي مختلف تماما عن شخصيته. في بعض الأحيان تظن أن متمرد، لكنه فقط يحب اللعب، وحتى عندما تتحدث اليه يقول أنه ليست له مشاكل مع المدرب، هو فقط يريد أن يكون على أرضية الملعب والمشاركة في المباراة".

وتابع "إنه شخص أعزه كثيراً، فنحن نعرف بعضنا البعض منذ مدة، إنه شخص لم يتسبب قط في مشكلة مع اللاعبين في المنتخب".

رغم صعوباته داخل الملعب، يعتبر زياش قيمة مضافة خارجه. هو "صديق للجميع" في تشلسي، ولديه تأثير إيجابي كبير على الفريق داخل الملعب وفي غرفة الملابس، كما يوصف بأنه شخصية واثقة تتوافق مع الجميع، وخاصة اللاعب الإنكليزي بيلي غيلمور الذي بات الصديق المقرب له.

"أؤمن بنفسي "

قال مصدر داخل النادي اللندني في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثلتيك": "زياش فتى طيب، وصديق مع الجميع، وواثق دون أن يتكبر، في دقيقة واحدة، ستراه جالسًا مع اللاعبين الألمان، وبعد ذلك بلحظات يكون مع الإنكليز وما إلى ذلك".

وأضاف "في الواقع له تأثير إيجابي كبير في كل مكان، حتى عندما أصيب، أصبح صديقًا مقربًا لغيلمور، لقد قضى فترة إعادة التأهيل مع بيلي أثناء الإصابة الأولى وكان قريبًا منه، عندما تعلم أنه يبلغ من العمر 27 عامًا وأن غيلمور يبلغ من العمر 19 عامًا، فقد لا تحدث هذه الصداقة".

تحدّث زياش الذي انتقل الصيف قبل الماضي من نادي أياكس أمستردام لمحطة زيغو سبورت الهولندية عن تجربته في تشلسي قائلًا: "كان نصف العام الأول صعبا، بدأت على الفور بإصابة، ثم عدت، ثم تعرضت لإصابة أخرى. لذا فإن الأمور لم تكن كما كنت أتمنى".

وتابع النجم المغربي الذي يحظى بمتابعة العديد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها العملاق الإيطالي ميلان المرجح انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية حسب تقارير إنكليزية وإيطالية "لكن، كما يعلم معظم الناس، أنا أؤمن دائمًا بنفسي. أعرف ما يمكنني فعله، لذلك لا أقلق كثيرًا بشأن ذلك".

سيكون مونديال قطر فرصة له لإبراز علو كعبه والرد على تهميشه في النادي اللندني وإثبات جدارته باللعب في أكبر الأندية الأوروبية.

أكّد أن الاستعدادات جيدة "والاجواء والروح داخل المجموعة جيدة ونعرف ما يتعين علينا فعله لنجعل المغاربة فخورين". وأضاف "أعتقد أنها فترة مهمة للجميع في الوقت الحالي كي نظهر ما جئنا لتقديمه كفريق وبلد. بالطبع اذا نظرت الى كل شيء حول الفريق وأيضاً داخل المجموعة ستجد ان كل شيء يبدو جيداً ولدينا تواصل جيد بيننا ولدينا الكثير من المرح والعمل الشاق لهذا اعتقد ان هذه التركيبة جيدة بالنسبة للجميع ونتمنى ان نذهب بعيدا في البطولة".

© 2022 AFP