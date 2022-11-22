مونديال 2022: سانيه يغيب عن ألمانيا أمام اليابان

هيثم الشقيري ا ف ب

يغيب الدولي الألماني لوروا سانيه عن صفوف منتخب بلاده في مباراته الأولى أمام اليابان في مونديال قطر لكرة القدم

مدينة الشمال (قطر) (أ ف ب) – يغيب الدولي لوروا سانيه عن منتخب ألمانيا في استحقاقه الأول في مونديال قطر بمواجهة اليابان، الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

إعلان اقرأ المزيد

ولم يشارك لاعب بايرن ميونيخ الحالي ومانشستر سيتي الانكليزي السابق في تدريبات "دي مانشافت" الثلاثاء على ملعب الشمال.

وأفاد الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه على تويتر أن سانيه يعاني من مشاكل في ركبته، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في حين سيضطر المدرب الوطني هانزي فليك للاستغناء عن خدماته في المواجهة الأولى.

والتحق سانيه بالمنتخب الوطني وهو في قمة مستواه حيث سجل 10 أهداف في 19 مباراة في مختلف المسابقات مع فريقه البافاري، إضافة إلى ست تمريرات حاسمة.

© 2022 AFP