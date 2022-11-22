مونديال 2022: ميسي يعترف أن الخسارة أمام السعودية "ضربة قاسية جداً"

النجم الارجنتيني ليونيل ميسي خلال المباراة ضد السعودية في مونديال قطر. لوسيل، شمال الدوحة، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام نظيره السعودي 1-2 الثلاثاء في مونديال قطر، تشكل "ضربة قاسية" و"هزيمة مؤلمة" وفق تصريحاته في المنطقة المختلطة لاستاد لوسيل.

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ومنيت الأرجنتين بهزيمة مفاجأة في مستهل مشوارها في منافسات المجموعة الثالثة للنهائيات التي من المفترض أن تكون الأخيرة لميسي الذي أقر "إنها ضربة قاسية جداً، هزيمة مؤلمة، لكن يجب ألا نفقد الثقة بأنفسنا. هذه المجموعة (من اللاعبين) لن تستسلم. سنحاول الفوز على المكسيك" السبت في المباراة الثانية لبلاده.

واعتقد ابن الـ35 عاماً أنه وضع بلاده على المسار الصحيح لنيل النقاط الثلاث في مستهل مشوارها في المجموعة الثالثة بتسجيله هدف التقدم من ركلة جزاء، لكن صالح الشهري وسالم الدوسري قلبا الطاولة في مستهل الشوط الثاني ومنحا بلادهما فوزاً تاريخياً.

وأشار نجم باريس سان جرمان الفرنسي الى أن "الهدف الذي سُجِل سريعاً (في بداية الشوط الثاني)، ضعضعنا... كنا نعلم أن هناك إمكانية ألا نلعب بأفضل طريقة في المباراة الأولى. لم نجد وتيرتنا في اللعب، أسلوب العمل الذي أظهرنا لفترة طويلة".

وتابع "ومع مرور الدقائق والنتيجة ضدنا، باتت الأمور أكثر صعوبة".

ولدى سؤاله عن شعور الفريق الأرجنتيني بعد المباراة، أجاب ميسي بـ "محبط"، مكرراً "إنها ضربة قاسية جداً. لم نعتقد أننا سنبدأ على هذا النحو. اعتقدنا أننا سنبدأ بشكل جيد، بثلاث نقاط، كما قلنا قبل المباراة".

وتابع "كان ذلك (الفوز) سيجعلنا أكثر راحة. لكن هذه المجموعة (من اللاعبين) تتميز بوحدتها، بصلابتها. إنه الوقت كي نكون أكثر تعاضداً من أي وقت مضى. أن نعود الى الأساسيات والى أسلوبنا في اللعب".

© 2022 AFP