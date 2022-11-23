الجيش التركي يقصف نحو 500 هدف للأكراد في العراق وسوريا (وزارة الدفاع)

بكر القاسم ا ف ب

مقاتل سوري يطلق قذيفة صاروخية (آر بي جي) خلال تدريبات عسكرية نفذتها فرقة "سليمان شاه" المدعومة من تركيا في منطقة عفرين التي تسيطر عليها المعارضة شمال سوريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

اسطنبول (أ ف ب) – قصفت القوات الجوية والمدفعية التركية نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا منذ الأحد، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الوزير وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية "تم ضرب 471 هدفاً وتحييد 254 إرهابياً حتى الآن" في إطار عملية ضد مواقع المقاتلين الأكراد.

وأطلقت تركيا الأحد عملية "المخلب السيف" بسلسلة غارات جوية تبعها قصف مدفعي متواصل على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي يتمركز في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وتتهم أنقرة التنظيمين بالوقوف وراء هجوم أسفر عن 6 قتلى و81 جريحاً في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في اسطنبول، وقد نفيا ذلك، وتهدِّد بشن عملية برية في شمال سوريا لحماية حدودها الجنوبية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن هذه الضربات أسفرت عن وقوع نحو أربعين قتيلاً.

وتَركّز القصف المدفعي التركي مساء الثلاثاء خصوصاً على مدينة كوباني معقل وحدات حماية الشعب الكردية التي استعادتها في 2015 من تنظيم الدولة الإسلامية بدعم غربي، وفق المرصد السوري.

بور-أسه/س ح/دص

© 2022 AFP