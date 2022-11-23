بطولة انكلترا: مانشستر سيتي يجدد عقد غوارديولا حتى 2025

ليندسي بارنابي ا ف ب/ا ف ب

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أعلن مانشستر سيتي بطل إنكلترا عن تجديد عقد مدرّبه الاسباني بيب غوارديولا لعامين اضافيين، ليبقى في أروقة ملعب الاتحاد حتى 2025.

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وقال غوارديولا في بيان للنادي "أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين".

فاز مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق بتسعة ألقاب مع سيتي منذ وصوله في 2016، بينها أربعة في الدوري الممتاز ولكنه لا يزال يبحث عن لقب أول للنادي في دوري أبطال أوروبا بعد قيادته عام 2021 الى النهائي الاول في تاريخه الذي خسره ضد تشلسي.

وتابع غوارديولا "لا أستطيع أن اتوجه بشكر كاف للجميع في النادي على ثقتهم بي. أنا سعيد ومرتاح، ولدي كل ما احتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن".

وأضاف الإسباني "أعلم أن الفصل المقبل من هذا النادي سيكون مذهلاً للعقد المقبل. لقد حدث ذلك في السنوات العشر الماضية، وسيحدث مجددا في السنوات العشر المقبلة لأن هذا النادي ينعم باستقرار كبير".

واردف "منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص هنا. لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل. لا يزال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق المزيد معًا ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال من أجل الألقاب".

بدوره، قال مالك النادي، الاماراتي خلدون المبارك "يسعدني أن رحلة بيب مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستستمر".

وكان عقد غوارديولا الحالي مع سيتي ينتهي في نهاية الموسم.

ويحتل سيتي حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الانكليزي برصيد 32 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

كما يستعد الفريق لمواجهة لايبزيغ الالماني في الدور ثمن النهائي من دوري الابطال في شباط/فبراير المقبل.

وتُستأنف مباريات البطولات الاوروبية المحلية في اواخر شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل، بعد انتهاء منافسات مونديال قطر 2022 المُقامة حاليًا.

© 2022 AFP