دوري "أن بي ايه": خسارة سيمونز في زيارته الأولى الى فيلادلفيا

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لاعب بروكلين نتس بن سيمونز يحمل الكرة بمواجهة لاعبي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز توبياس هاريس وبول ريد خلال فوز الاخير ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

واشنطن (أ ف ب) – تعرّض بن سيمونز وفريقه بروكلين نتس لخسارة مرّة امام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 106-115 وذلك في "عودة عاطفية" هي الاولى للنجم الاسترالي الى ملعب فريقه السابق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء.

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وانصب كل التركيز على المباراة الاولى للاعب سيكسرز السابق في فيلادلفيا منذ صفقة التبادل التي انتقل بموجبها الى نتس في شباط/فبراير الماضي، لكنّ سيكسرز ورغم غياب نجومه الكاميروني جويل امبيد، جيمس هاردن وتايريز ماكسي، تمكن من الهيمنة على اللقاء.

وسجّل توبياس هاريس 18 من نقاطه الـ 24 في النصف الثاني، واضاف دي انتوني ميلتون 22 نقطة وبول ريد 19 نقطة مع 10 متابعات. كما أسهم شيك ميلتون وجورج نيانغ بـ 16 نقطة لكل منهما.

وتعرّض سيمونز لصافرات استهجان من قبل مشجعي سيكسرز خلال المباراة، بعد طريقة الانفصال السيئة بين الجانبين بعد مسيرة دامت لاربع سنوات.

وشارك سيمونز لـ 32 دقيقة سجّل فيها 11 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وسبع متابعات.

وفي فينيكس، سجل كلٌ من مايكل بريدجز وديفن بوكر 25 نقطة، ليقودا صنز المضيف للفوز على لوس انجليس ليكرز 115-105.

واحرز لاعب الارتكاز انتوني ديفيس 37 نقطة مع 21 متابعة، الا ان مجهوده لم يفض الى الفوز مع استمرار غياب نجم الفريق ليبرون جيمس.

وفي ممفيس، سجل دي أرون فوكس 32 نقطة، ليمنح ساكرامنتو كينغز الفوز على مضيفه غريزليز 113-109 رغم تألق نجم الاخير جا مورانت بـ 34 نقطة.

وتغلب ديترويت بيستونز بصعوبة على مضيفه دنفر ناغتس 110-108 بعدما سجّل الكرواتي بويان بوغدانوفيتش رميتين حرتين قبل 8 ثوان من النهاية.

© 2022 AFP