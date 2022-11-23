زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شمال غرب تركيا

اسطنبول (أ ف ب) – ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا فجر الأربعاء، بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

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وحدّد المعهد مركز الزلزال على بُعد 170 كلم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق ضحل.

وأضاف أنّ الزلزال وقع في الساعة 04:08 (01:08 ت غ) على عُمق 10 كلم. ويستخدم المعهد "عمقاً ثابتاً" يبلغ 10 كيلومترات عندما تكون بيانات الزلزال الأولية "أضعف من أن يمكن حسابها"، بحسب الموقع الإلكتروني للمعهد.

ونشر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تغريدة على تويتر أكّد فيها عدم ورود أنباء في الحال عن خسائر في الأرواح.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً هو من بين الأعلى في العالم.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة منطقة إلازيغ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، ضرب زلزال قوي بقوة 7 درجات بحر إيجه، مما أسفر عن مقتل 114 شخصاً وإصابة أكثر من الف آخرين بجروح.

© 2022 AFP