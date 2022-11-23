سقوط قتلى جراء إطلاق نار في سوبرماركت وولمارت بولاية فرجينيا الأميركية (شرطة)

روبن بيك ا ف ب/ارشيف

شعار متاجر وولمارت خارج أحد سوبرماركات السلسلة في بوربانك بولاية كاليفورنيا الأميركية في صورة تعود إلى 15 آب/أغسطس 2022

واشنطن (أ ف ب) – قتل رجل مسلح عدة أشخاص ليل الثلاثاء في سوبرماركت وولمارت في إحدى مدن ولاية فرجينيا الأميركية، على ما أفادت السلطات المحلية مشيرة إلى مقتل مطلق النار أيضا.

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وأعلن ليو كوزينسكي مسؤول الشرطة في مدينة تشيسابيك للصحافيين "وجدنا عدة ضحايا وعددا من الجرحى" مشيرا إلى أن فرق التدخل اقتحمت السوبرماركت "فورا" لدى وصولها إلى الموقع بعد تلقي اتصال طارئ في الساعة 22,00 (3,00 ت غ الأربعاء).

وأضاف "نعتقد أنه مطلق نار وحيد وأنه توفي حالياً".

ولم تصدر حصيلة رسمية للضحايا لكن الشرطي ذكر أن عددهم لا يتخطى عشرة، وهي الحصيلة التي أوردتها محطة "ووسا" التلفزيونية التابعة لشبكة "سي بي إس".

وأكدت بلدية المدينة الواقعة على مسافة 240 كلم من واشنطن حصول "حادث إطلاق نار مع وقوع قتلى في وولمارت على سامز سيركل".

وتابعت أن "فرق التدخل جاهزة ومستعدة للاستجابة، نرجو أن تفسحوا لها من أجل ذلك".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الإخبارية عددا كبيرا من الشرطيين في موقع إطلاق النار.

وقال كوزينسكي إن المحققين يقومون بعمليات تفتيش دقيقة في المتجر ويؤمنون محيطه.

وأعربت مجموعة وولمارت في تغريدة عن"صدمتها لهذا الحادث المأساوي في متجرنا في تشيسابيك بولاية فرجينا" مضيفة "إننا نتعاون بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون".

وقالت السناتورة عن ولاية فرجينيا لويز لوكاس "أشعر بتأثر بالغ لوقوع آخر عملية إطلاق نار في متجر وولمارت في دائرتي تشيسابيك".

وتابعت "لن أستكين طالما لم نجد حلولا لوضع حد لآفة العنف هذه المرتبطة بالسلاح التي سلبت حياة العديدين في بلادنا".

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات قتل جماعي وأعمال عنف بالأسلحة النارية غير أن الكونغرس يتمنع عن تشديد القوانين حول حيازة الأسلحة.

© 2022 AFP