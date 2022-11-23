مقتل شخص بعد هجومين استهدفا محطتين للحافلات في القدس

مناحيم كاهانا ا ف ب

قوات الأمن الإسرائيلية وخبراء الطب الشرعي في موقع انفجار في موقف للحافلات في القدس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

القدس (أ ف ب) – قتل رجل واحد على الأقل في أحد الهجومين اللذين استهدفا محطتين للحافلات في القدس الأربعاء، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وخدمات الاسعاف.

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ووقع انفجار في محطة للحافلات في المخرج الغربي للقدس تسبب بمقتل رجل واصابة 11 بجروح. وبعدها، وقع انفجار ثان في محطة اخرى على مقربة تسبب بإصابة 3 أشخاص وألحق أضرارا بحافلة، بحسب ما اعلن مستشفى محلي.

وأوضحت الشرطة أن الانفجارين وقعا بفارق نصف ساعة، وأشارت إلى أن خبراء الألغام في الموقع يقومون "بجمع الادلة وتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبهين".

وقال مصور لفرانس برس في الموقع إن الانفجار أحدث فجوة في سياج معدني خلف محطة الحافلات.

واعلن مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس وفاة رجل اصيب بجروح خطيرة في الانفجار الأول بينما تقوم فرق الاسعاف بتقديم العلاج لشخص آخر في حالة حرجة، بالإضافة إلى اصابتين خطيرتين واصابتين طفيفتين.

من جهته أفاد مركز "هداسا" الطبي أنه يعالج ستة أشخاص من الانفجار نفسه، بينهم اصابة معتدلة وخمس اصابات طفيفة. ويعالج المستشفى أيضا ثلاثة اصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم الثاني.

وأكد وزير الأمن الداخلي عومر بار-ليف أنه تحدث مع قائد الشرطة و "اطلع على الهجومين الذين وقعا في القدس".

ورحبت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالتفجيرين، وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان "نبارك لشعبنا الفلسطيني واهلنا في مدينة القدس المحتلة العملية البطولية النوعية في موقف الباصات".

© 2022 AFP