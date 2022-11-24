أفغانيات يتظاهرن في كابول دفاعا عن حقوقهنّ

- أ ف ب/أ ف ب

كابول (أ ف ب) – تظاهرت نحو 15 امرأة افغانية الخميس لفترة وجيزة في العاصمة كابول دفاعا عن "حقوقهن حتى النهاية"، عشية إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، على ما أفاد صحافيو فرانس برس.

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انطلقت المتظاهرات اللواتي ارتدت غالبيتهن نظارات شمسية سوداء فيما رؤوسهن مغطاة بحجاب مع قناع يحجب وجوههن، من أمام مسجد في وسط مدينة كابول، بينما كان عناصر مخابرات طالبان يقومون بدوريات في سيّارات وآخرون يسيرون مسلحين أمام مجموعة النساء المحدودة العدد.

ورفعت المتظاهرات وهن من أعمار مختلفة أيديهن ورددن شعار "نساء، حياة، تضامن".

وكُتب على لافتة رفعتها احدى المشاركات "سنقاتل من أجل حقوقنا حتى النهاية، ولن نستسلم"، فيما كتب على أخرى "أميركا والغرب خانا النساء الأفغانيات".

وكتب على ثالثة "إن الحالة المروعة للمرأة الأفغانية وصمة عار على ضمير العالم".

وأفادت مشاركة رفضت كشف هويتها إثر انتهاء التحرك بأن "طالبان كانت شديدة العنف" واعتقلت ثلاث متظاهرات و"أهانتهن" قبل الإفراج عنهن.

واضافت الشابة "تعيش النساء الأفغانيات أحلك فترة في حياتهن. واليوم، لم يعد لهن أي حقوق ويتعرضن للعنف. في ظل حكم طالبان، لا يتم اعتبار النساء الأفغانيات بشرا".

منذ تولت طالبان الحكم مجددا في افغانستان في آب/اغسطس 2021 ، اثر مغادرة القوات الأميركية بعد 20 عامًا من الحرب ، أصبحت التظاهرات النسائية التي نادرًا ما تشارك فيها أكثر من أربعين امرأة، محفوفة بالمخاطر.

وتم القبض على العديد من المتظاهرات ومنع الصحافيون بشكل متزايد من تغطية هذه المسيرات.

فرضت طالبان تفسيراً صارماً للغاية للشريعة الاسلامية وأدخلت تدريجاً قواعد صارمة بشكل متزايد، ولا سيما قيودا شديدة للغاية على حقوق وحريات المرأة.

وتم إغلاق المدارس الثانوية المخصصة للفتيات.

كما أعلنت طالبان في تشرين الثاني/نوفمبر أنه لم يعد مسموحًا للنساء بزيارة حدائق ومتنزهات كابول، وكذلك زيارة صالات الألعاب الرياضية.

والأربعاء، قال مسؤولو الاتصالات في محافظة أروزغان الجنوبية، إنه لم يعد يُسمح للنساء بشراء شرائح الهواتف المحمولة لأن المتاجر لا تضم مساحات منفصلة مخصصة لخدمتهن.

وبحسب الأمم المتحدة التي تحيي الجمعة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يظل العنف ضد النساء والفتيات الانتهاك الأكثر انتشارًا.

© 2022 AFP