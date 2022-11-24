أن بي ايه: تايتوم يقود سلتيكس المتصدر للفوز على مافريكس ودونتشيتش

وينسلو تاوسن غيتي/ا ف ب

جايسون تايتوم (يسار) في مواجهة السلوفيني لوكا دونتشيتش خلال مباراة بوسطن سلتيكس ودالاس مافريكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

واشنطن (أ ف ب) – سجل جايسون تايتوم 37 نقطة وأضاف 13 متابعة الاربعاء ليقود بوسطن سلتيكس، متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، للفوز 125-112 على ضيفه دالاس مافريكس على رغم 42 نقطة لنجم الاخير السلوفيني لوكا دونتشيتش.

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وكان سلتيكس سقط الاثنين في شيكاغو بعد سلسلة من تسعة انتصارات تواليًا، لكنه استعاد عافيته معززًا سجله الى 7-1 على أرضه هذا الموسم و14-4 بشكل عام في الصدارة.

قال تايتوم "أعتقد أننا كنا مصممين منذ البداية، الخسارة ضد شيكاغو دفعتنا لاستعادة توازننا والتركيز".

وتابع "نعرف أنهم فريق موهوب جدًا. لوكا هو رأس الافعى. كان من الجيد العودة الى أرضنا ونخرج منتصرين".

كانت المرة العاشرة في مسيرة تايتوم يحقق فيها أقله 35 نقطة و10 متابعات، مسجلا 11 محاولة ناجحة من أصل 24 و13 رمية حرة من 15.

شهدت المباراة مواجهة فردية بين مرشحَين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الموسم، وخرج دونتشيتش مع العدد الاكبر من النقاط مسجلا 17 تسديدة ناجحة من أصل 28، مضيفًا 9 تمريرات حاسمة و8 متابعات.

في أتلانتا، وضع هوكس نهاية لسلسلة من سبعة انتصارات تواليًا لساكرامنتو كينغز بفوزه عليه 115-106 بفضل 35 نقطة لتراي يونغ.

وقاد دونوفان ميتشل مع 34 نقطة كليفلاند كافالييرز الى فوزه الرابع تواليًا بتفوقه 114-96 على بورتلاند ترايل بلايزرز.

وعزز كافالييرز سجله الى 8-1 على أرضه و12-6 في المجمل في المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

سجل ديمار ديروزان 36 نقطة وأضاف 8 تمريرات حاسمة ليقود شيكاغو بولز للفوز على مضيفه ميلووكي باكس 118-113 رغم 36 نقطة، 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة لنجمه العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو.

© 2022 AFP