الصين تفرض إغلاقًا عامًا على 6 ملايين شخص في تشنغتشو لمكافحة كوفيد-19 بعد احتجاجات عنيفة

نويل سيليس ا ف ب

عمال صحيون يحرسون مدخل منطقة سكنية مغلقة بسبب قيود مكافحة تفشي كوفيد-19 في بكين في الصين في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

بكين (أ ف ب) – فرضت السلطات في تشنغتشو، المدينة الواقعة في وسط الصين والتي تضمّ مصنعاً ضخماً لهواتف آيفون، إغلاقاً عاماً الخميس على ستة ملايين شخص في العديد من أحياء وسط المدينة لمكافحة كوفيد-19 بعدما أثار تفشّي الفيروس احتجاجات عنيفة وحالة ذعر.

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ويأتي هذا الإجراء بعد أن تظاهر مئات العمال الأربعاء أمام أكبر مصنع لهواتف آيفون الأميركية في العالم، بمواجهة شرطيين كانوا يحملون هراوات ويرتدون بدلات بيضاء للحماية.

ويفرض القرار الصادر مساء الأربعاء على جميع السكّان القاطنين في ثمان من مناطق المدينة بالخضوع لاختبار "بي سي آر" بصورة يومية وعلى مدار أيام الإغلاق العام الخمسة اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

وتشمل هذه الإجراءات أكثر من ستة ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان تشنغتشو، لكنها لا تشمل منطقة المصنع الذي تملكه شركة فوكسكون التايوانيّة والذي يخضع لقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19 منذ عدة أسابيع.

وقال أحد عمّال المصنع لوكالة فرانس برس إن التظاهرات بدأت بسبب جدل حول مكافأة مادية كان العمّال موعودين بها. ولفت إلى أن المكافأة انخفضت من 3000 إلى 30 يوان (من 400 إلى 4 يورو)، ما أثار استياء واسعا بين الموظفين.

"خطأ تقني"

وأشار العامل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من إجراءات انتقامية، إلى أن عددًا من الموظفين مستاؤون أيضا من ظروف الحياة "الفوضوية" في المصنع بسبب القيود الصحية.

واعتذرت شركة فوكسكون الخميس، مؤكّدة أن المشكلة المتعلّقة بالمكافآت سببها "خطأ تقني" في نظام الدفع. وأكّدت أنها "تتفهّم بالكامل" مخاوف العمّال.

وقالت "ستبذل الشركة قصارى جهدها للاستجابة بطريقة استباقية لمشاغل الموظفين وطلباتهم المعقولة".

الشهر الماضي، هرب عمّال من موقع المصنع سيرًا، بعدما أُصيبوا بالذعر بسبب الإغلاق المفاجئ للمصنع، واشتكى بعضهم من الفوضى السائدة في المكان.

عملا بسياسة "صفر كوفيد" الصارمة المطبقة في الصين، يؤدّي أدنى ارتفاع بعدد الإصابات إلى إغلاق مدن بأكملها ووضع المصابين في الحجر الصحي.

خريطة تحدّد موقع تشنغتشو في الصين حيث حصلت تظاهرات حاشدة في شركة فوكسكون المصنعة لمنتجات "آبل" في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ا ف ب

لكن هذه الاستراتيجية تثير تململا واستياء لدى جزء كبير من السكان، وعاود عدد الإصابات الارتفاع.

وأعلنت وزارة الصحة الخميس تسجيل عدد قياسي جديد من الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 31444 حالة منهم 27517 حالة لم تُظهر أعراضًا.

يتجاوز هذا العدد الرقم القياسي السابق (29317) المسجل في منتصف نيسان/أبريل عندما كانت مدينة شنغهاي خاضعة لإغلاق عام.

وسجّلت مدينة تشنغتشو 675 إصابة جديدة بكوفيد-19 الخميس، لكنّ الغالبية العظمى من هذه الحالات كانت بدون أعراض.

مستشفيات مؤقتة

وشددت العديد من المدن الصينية الكبرى الأخرى، بما فيها بكين وشنغهاي وتشونغكينغ، القيود الصحية.

وباتت بكين تطلب إظهار اختبار "بي سي آر" أُجري قبل أقلّ من 48 ساعة ونتيجته سلبية قبل الدخول إلى أماكن عامة مثل مراكز التسوق والفنادق والمباني الإدارية.

وتعتمد العديد من المدارس التعليم عن بعد. وأغلقت معظم المطاعم والحانات والمتاجر.

بنى مركز التصنيع في كانتون (جنوب)، التي أصبحت مركز الموجة الحالية من كوفيد-19، آلاف غرف المستشفيات المؤقتة لاستيعاب المرضى.

وكانت الحكومة أعلنت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر "تحسين" قيود مكافحة كوفيد-19، مع تخفيف العديد من الإجراءات بما في ذلك تقليص مدة الحجر الصحي، لا سيمّا للمسافرين الوافدين من الخارج.

لكن مدينة شيجياتشوانغ المجاورة لبكين، والتي كان يُنظر إليها على أنها مدينة تجريبية لاختبار استراتيجية إعادة الفتح، تراجعت عن معظم إجراءات تخفيف القيود، كما حصل في مناطق أخرى.

وقال الخبير الاقتصادي لدى مصرف "نومورا" تينغ لو إن "الطريق نحو إعادة الفتح قد يكون بطيئًا ومكلفًا وتعترضه مطبات".

© 2022 AFP