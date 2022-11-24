كأس ديفيس: كرواتيا تستغل غياب نادال وألكاراس لتبلغ نصف النهائي

توماس كويكس ا ف ب

ملقة (إسبانيا) (أ ف ب) – قاد مارين تشيليتش الأربعاء كرواتيا إلى نصف نهائي كأس ديفيس لمنتخبات الرجال في كرة المضرب، بفوز بلاده على إسبانيا حاملة اللقب ست مرات التي غاب عنها المصنفان الاول والثاني عالميًا كارلوس ألكاراس ورافايل نادال.

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على ملعب "بالاسيو دي ديبورتيس" في ملقة جنوب إسبانيا وأمام عشرة آلاف متفرج، عاد تشيليتش، حامل لقب فلاشينغ ميدوز 2014، من بعيد للفوز على بابلو كارينيو بوستا 5-7، 6-3، 7-6 (7/5) لتبلغ كرواتيا نصف النهائي لمواجهة أستراليا الفائزة 2-صفر على هولندا.

قبل ذلك، وضع بورنا تشوريتش كرواتيا، حاملة اللقب 2015 و2018، على المسار الصحيح بفوزه على روبرتو باوتيستا أوغوت 6-4، 7-6 (7/4).

قال تشيليش "كانت معركة مذهلة"، مضيفًا أن غياب نادال وألكاراس ساهم في تفوق كرواتيا، وصيفة 2021 خلف روسيا، التي سقطت في مواجهاتها الثلاث الاخيرة ضد إسبانيا في كأس ديفيس "كانت الامور لتختلف، رافا كان قائدًا للفريق طوال مسيرته. إنه أحد أفضل اللاعبين في كأس ديفيس".

وتابع "كارلوس قدّم موسمًا مذهلا. من المؤسف أن يغيب للاصابة".

ويغيب ألكاراس المتوج بلقب بطولة الولايات المفتوحة هذا العام بسبب تمزق في عضلات البطن أبعده عن بطولة "ايه تي بي" الختامية للموسم التي خرج منها نادال، المتوج بأستراليا المفتوحة ورولان غاروس هذا الموسم، من دور المجموعات وفضل الراحة استعدادًا لموسم 2023.

توقف اللعب لفترة وجيزة عندما نزل ناشطان في مجال البيئة على أرض الملعب وحاولا ربط نفسيهما بالشبكة قبل أن يطرحهما أرضًا أفراد الأمن ويخرجونهما.

توقف اللعب لفترة وجيزة عندما نزل ناشطان في مجال البيئة على أرض الملعب خلال الدور ربع النهائي من كأس ديفيس لكرة المضرب بين اسبانيا وكرواتيا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في ملقة توماس كويكس ا ف ب

الثنائي عضوان في مجموعة "فوتورو فيجيتال" التي تطالب "بتبني نظام غذائي نباتي قائم على الخضروات". أوضحت المنظمة على حسابها على تويتر "قاطعنا كأس ديفيس للمطالبة بتغييرات عاجلة في نظام الغذاء".

في المواجهتين الاخريين في ربع النهائي، تلعب الخميس الولايات المتحدة، حاملة الرقم القياسي مع 32 لقبًا، ضد ايطاليا فيما تتواجه كندا مع ألمانيا.

© 2022 AFP