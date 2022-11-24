ما هي تداعيات تقارب سوري تركي على الأكراد على وقع هجمات ضدهم؟

أعمدة الدخان تتصاعد في حقل نفطي في أعقاب ضربات جوية بطائرة بدون طيار تركية بالقرب من بلدة القحطانية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

بيروت (أ ف ب) – يخشى أكراد سوريا من هجوم بري قد تشنّه تركيا ضدّهم وتتغاضى عنه دمشق التي أبدت موقفاً خجولاً من ضربات جوية تستهدف مناطق نفوذهم، على وقع مؤشرات تقارب بين البلدين إثر قطيعة استمرت حوالى 11 عاماً.

إعلان اقرأ المزيد

ما هي مؤشرات التقارب المحتمل وما أسبابه؟ وماذا عن تداعياته على الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا؟

- كيف تطورت العلاقة السورية التركية خلال النزاع؟

قبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت تركيا حليفاً اقتصادياً وسياسياً أساسياً لسوريا. وجمعت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان علاقة صداقة بالرئيس السوري بشار الأسد.

إلا أنّ العلاقة بين الطرفين انقلبت رأساً على عقب مع بدء الاحتجاجات السلمية ضد النظام. دعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، لكن مع قمع التظاهرات بالقوة وتحولها تدريجاً إلى نزاع دام، دعا إردوغان الأسد إلى التنحي "منعاً لإراقة الدماء".

في آذار/مارس 2012، أغلقت تركيا سفارتها في دمشق. بعدها، كرّر إردوغان وصف الأسد بأنه "مجرم وإرهابي"، بينما وصف الأخير نظيره التركي بأنه "لص" وداعم لـ"الارهابيين".

قدمت تركيا دعماً للمعارضة السياسية. وتحولت اسطنبول مقراً للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز مكونات المعارضة السياسية، قبل أن تبدأ دعم الفصائل المعارضة المسلحة.

وإن كانت تركيا شنّت منذ 2016 ثلاثة هجمات ضد المقاتلين الأكراد، مكّنتها من السيطرة على أراض سورية حدودية واسعة، إلا أنها لم تدخل في مواجهة مباشرة مع دمشق إلا في العام 2020، بعد مقتل عدد من عناصرها بنيران قوات النظام في شمال غرب البلاد. وهدأت الأمور بعد وساطة من روسيا.

بعد قطيعة استمرت 11 عاما، برزت في الفترة الأخيرة مؤشرات تقارب بين الطرفين، أبرزها دعوة وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو في آب/أغسطس إلى مصالحة بين النظام والمعارضة.

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، وتزامناً مع تهديده بشن هجوم بري ضد الأكراد، قال إردوغان إن احتمال لقاء الأسد "ممكن". وأضاف "لا مجال للنقمة في السياسة. في النهاية، يتم اتخاذ الخطوات في ظل أفضل الظروف".

ورجح الكاتب التركي المقرّب من أنقرة عبد القادر سلفي في مقال نشره الأربعاء في صحيفة حريات أن يحصل اللقاء بين الأسد وإردوغان قبل الانتخابات التركية في حزيران/يونيو، وقد يستضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتلعب روسيا، وفق محللين، دوراً أساسياً لتحقيق تقارب بين حليفيها اللذين يجمعهما "خصم" مشترك يتمثل بالمقاتلين الأكراد الذين يتلقون دعماً من واشنطن.

- ماذا عن العلاقة بين دمشق والأكراد؟

منذ اندلاع النزاع، لم يدخل الأكراد في مواجهات مباشرة مع دمشق، باستثناء مناوشات محدودة، وحافظوا على علاقة معها.

واصطدمت جولات من المحادثات بينهما خلال السنوات الماضية بحائط مسدود. يصرّ الأكراد على الحفاظ على مكتسبات إدارتهم الذاتية التي أسّسوها خلال سنوات النزاع الأولى وتوسّعت تدريجاً. لكن دمشق ترفض ذلك تماماً وتحمل عليهم "نزعتهم الانفصالية" وتلقيهم دعماً من واشنطن.

لكن العلاقة المتزعزعة بين الطرفين لم تمنعهما من التوصل إلى اتفاقات بوساطة روسية نشرت بموجبها دمشق قوات محدودة في عدد من مناطقهم للحؤول دون تمدّد القوات التركية إليها.

ولطالما نددت دمشق بما تصفه بأنه "احتلال" تركي لأراضيها، لكنها اكتفت منذ بدء القصف الجوي الأخير الذي لم تسلم قواتها منه، بالإعلان عن مقتل "عدد" من عسكرييها، لم تحدده، في وقت أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 20 منهم جراء الضربات التركية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق، إلا على لسان نائب وزير الخارجية أيمن سوسان الأربعاء على هامش مشاركته في محادثات استانا برعاية تركية روسية ايرانية. وقد اعتبر أن "ذرائع الاحتلال التركي لتبرير سياساته في سوريا لم تعد تخدع أحداً، وأن أمن الحدود مسؤولية مشتركة".

ويحمل الأكراد على دمشق عدم اتخاذها موقفاً حازماً من القصف التركي.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي لوكالة فرانس برس الثلاثاء "حتى الآن موقف حكومة دمشق من الهجمات كان أضعف من مرات سابقة، وهذا يعني أنه قد يكون هناك تأثير للعلاقات (مع تركيا) عليها"، مضيفاً "بحسب معلوماتنا، ثمّة تواصل بين الطرفين".

وتسعى تركيا، وفق عبدي، إلى السيطرة على كامل الشريط الحدودي لاستخدامه لاحقاً "ورقة للحفاظ على نفوذها في سوريا".

- ما هي تداعيات تقارب سوري تركي على الأكراد؟

تعارض أنقرة بشكل أساسي الإدارة الذاتية الكردية، وتصنّف وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، منظمة "إرهابية" وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً ضدها منذ عقود.

ورأى عبدي أن تركيا تسعى إن كان عبر هجماتها العسكرية أو عبر "الاتفاق" مع دمشق إلى "القضاء على تجربة" الإدارة الذاتية الكردية.

وتعارض روسيا، الداعم الرئيسي لدمشق، حتى الآن هجوماً برياً تركياً جديداً في سوريا، وإن كانت وفق محللين "تضغط على أنقرة ودمشق للجلوس معاً".

ويقول الباحث في مركز سنتشري انترناشونال آرون لوند إن مصالح إردوغان والأسد "تتقاطع"، مضيفاً أن "أي مصالحة جدية بين أنقرة ودمشق سيكون لها وقع كارثي على قوات سوريا الديموقراطية، وستتيح للأسد وإردوغان التحرّك بشكل منسّق لحل مشاكلهم الكردية".

وإن حصلت المصالحة، "وهي ستحصل عاجلاً أم أجلاً"، وفق لوند، سيبقى لدى الطرفين "الكثير من الخلافات" لحلّها، بما يتجاوز خصومتهما مع قوات سوريا الديموقراطية.

ومن شأن أي اتفاق أن يعود بالفائدة على الطرفين وفق لوند، إذ يمكن أن "يساعدا بعضهما البعض على قتل أو إسكات خصوم يتواجدون على أراضي الطرف الآخر أو ترتيب عمليات تسليم متبادلة". كذلك، تجمعهما "قضايا مشتركة أو متشابكة كالمياه ومراقبة الحدود وحقوق العبور والتجارة".

© 2022 AFP