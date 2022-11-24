ملايين الأوكرانيين لا يزالون غارقين في الظلمة والبرد

بولنت كيليك ا ف ب

امرأة تسير على درج في كييف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – انقطع الخميس التيار الكهربائي والمياه عن مناطق أوكرانية عدة، بينها العاصمة كييف، غداة ضربات روسية جديدة كثيفة استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية، بعد تسعة أشهر على بدء الغزو.

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ويمضي ملايين الأوكرانيين نهار الخميس من دون كهرباء وفي ظلّ البرد، لكن السلطات تأمل في تحسن الوضع قبل حلول الليل.

وأُعيد وصل المحطات النووية الثلاث التي تسيطر عليها كييف بالشبكة بعدما فُصلت جرّاء ضربات روسية، على أن تتمكن هذه المحطات مساءً من جديد من توفير الكهرباء للمنازل المحرومة من التيار ولأنظمة توزيع المياه.

والمحطات النووية المعنية هي محطة خميلنيتسكي وريفني (غرب) ومحطة بيفدينوكراينسك (جنوب)، وقد فُصلت عن الشبكة بعدما استهدفت ضربات روسية منشآت للطاقة الأوكرانية.

وقال وزير الطاقة الأوكرانية غيرمان غالوشتشنكو في بيان "إذا لم تحصل ضربات جديدة، سنتمكّن من تقليص نقص (الكهرباء) في نظام الطاقة بحلول نهاية اليوم".

وأكّد أن "الوضع صعب عموا" في أوكرانيا، لكن في بعض المناطق "زاد الإمداد بالكهرباء بالفعل"، مشيرًا إلى أن "البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا" أُعيد توصيلها بالشبكة.

"جريمة واضحة ضدّ الإنسانية"

وبحسب وزارة الطاقة، تركت الضربات "الغالبية الكبرى من المستهلكين" في أوكرانيا دون كهرباء. وكان عدد سكان أوكرانيا قبل البدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير يبلغ 40 مليون نسمة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني الأربعاء أن روسيا أطلقت نحو 70 صاروخًا عابرًا على أوكرانيا أسقط 51 منها. واستهدفت هذه الضربات منشآت الطاقة الرئيسية المتضررة بالأساس بسبب سلسلة من الضربات من هذا النوع.

منتصف تشرين الأول/أكتوبر، عمدت روسيا شنّ ضربات منتظمة وكثيفة على منشآت الطاقة الأوكرانية مع اقتراب حلول فصل الشتاء، بعد تعرّض روسيا لانتكاسات عسكرية في شمال شرق أوكرانيا وجنوبها.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء أنّ الغارات الجوية الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية تمثّل "جريمة واضحة ضدّ الإنسانية".

وقال زيلينسكي "عندما تكون درجة الحرارة دون الصفر، وملايين الناس بدون إمدادات للطاقة وبدون تدفئة وبدون ماء، فهذه جريمة واضحة ضدّ الإنسانية".

درجة صفر

وتؤكّد روسيا أنها تستهدف منشآت مرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالجيش الأوكراني، معتبرة أن سلطات كييف وحدها مسؤولة عن معاناة الشعب الأوكراني لأنها تقاوم القوات الروسية.

وكان نحو 70% من السكان محرومين من التيار الكهربائي صباح الخميس في العاصمة الأوكرانية التي تسجّل حاليًا درجات حرارة تلامس الصفر مئوية.

وأكّد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن "شركات الطاقة تبذل كل الجهود (الممكنة) لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن".

وعادت إمدادات مياه الشرب إلى الضفة اليسرى من كييف صباح الخميس، وتأمل السلطات أن تتمكّن من فعل الشيء نفسه على الضفة اليمنى خلال النهار.

وتأثرت أنحاء كثيرة في أوكرانيا بانقطاع الكهرباء والمياه.

سيارات متفحّمة أمام مبنى سكني متضرر بعد غارة روسية على بلدة فيشغورود بضواحي كييف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 غينيا سافيلوف ا ف ب

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف إن السكان المدنيين يعانون من "مشاكل الإمداد بالكهرباء".

في منطقة بولتافا (وسط)، الوضع مشابه. غير أن حاكم المنطقة دميترو لونين تعهّد "تزويد طاقة للمنشآت الحيوية ثمّ لغالبية المنازل في الساعات المقبلة".

جنوبًا، في منطقة دنيبرو، "لا يزال الوضع معقّدًا"، وفق حاكمها.

وتجري أعمال لإصلاح الشبكة في ريفني وتشيركاسي (وسط) وكيروفوغراد (وسط) وجيتومير (وسط غرب).

© 2022 AFP