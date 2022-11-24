مونديال 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية ريشارليسون

جيوسيبي كاكاتشي ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – بدأ المنتخب البرازيلي سعيه لترصيع قميصه بالنجمة السادسة في كأس العالم، بفوز مستحق على صربيا 2-صفر الخميس على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة السابعة من مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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وسجّل مهاجم توتنهام الانكليزي ريشارليسون الهدفين في الدقيقتين 62 و73.

وكرّر المنتخب البرازيلي بالتالي فوزه على صربيا بالذات، بعد النسخة الماضية في روسيا عام 2018 وبالنتيجة ذاتها بهدفين لباولينيو وتياغو سيلفا.

وتصدّرت البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا الفائزة على الكاميرون 1-صفر في وقت سابق. وتسعى البرازيل الى احراز لقب سادس قياسي والأوّل منذ عام 2002.

قال لاعب الوسط لوكاس باكيتا "حاولنا القيام بعملنا وكنا نعرف أن المباراة صعبة. سنخلد الآن إلى الراحة".

وعن الهدف الثاني الرائع لريشارليسون، أضاف "كان هدفاً رائعاً، نعمل بهذا الشكل، ونحاول فرض أسلوب لعبنا.

ولم يخسر المنتخب البرازيلي في آخر 15 مباراة في دور المجموعات ففاز في 12 وتعادل في 3.

تصدّر مجموعته في النسخ العشر الاخيرة كما لم يخسر في آخر 19 مباراة افتتاحية محققا الفوز في 16 منها، من ضمنها المباريات الافتتاحية الخمس في السنوات التي شهدت تتويجه بالقابه الخمسة حتى الان.

وكانت المفاجأة في صفوف المنتخب الصربي اشراك مهاجم فولهام الانكليزي الكسندر ميتروفيتش أساسياً رغم انه لم يشارك في اي مباراة منذ منتصف الشهر الماضي، علماً بانه سجّل 36 هدفاً في 43 مباراة لناديه ومنتخب بلاده خلال العام الحالي.

وكانت صربيا خاضت تصفيات أوروبية مميّزة، فتصدّرت مجموعتها واجبرت البرتغال القوية على خوض الملحق من أجل التأهل. لكن المنتخب البلقاني لم ينجح في التأهل عن دور المجموعات في مشاركتيه السابقتين عامي 2010 و2018.

استحوذ المنتخب البرازيلي على الكرة بنسبة كبيرة لكن سيطرته كانت عقيمة بالمجمل وسط تكتل صربي منظم ومدافعين اقوياء البنية نجحوا في تنظيف منطقتهم بشكل جيد، فلم تشكل خطورة حقيقية على حارس المرمى فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش.

وكانت أوّل تسديدة برازيلية من كازيميرو ضعيفة بين يدي الحارس الصربي من خارج المنطقة (22).

ثم مرّر تياغو سيلفا قائد البرازيل كرة امامية بينية رائعة لفينيسيوس، لكن الحارس كان اسرع منه الى الكرة (27).

وفي اخطر هجمة برازيلية تبادل باكيتا ورافينيا الكرة، لكن الاخير الذي انكشف امامه المرمى سددها زاحفة ضعيفة بين يدي الحارس (34).

ريشارليسون يلمع

ونزل المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني مصمماً على افتتاح التسجيل، فكان ايقاعه اسرع ما أربك الدفاع الصربي.

وارتكب مدافع صربيا غوديلي خطأ فانتزع منه رافينيا الكرة وانفرد بالحارس لكنه سدذد في جسده (46).

ومرّر فينيسيوس كرة متقنة باتجاه نيمار المتربص عند نقطة الجزاء لكنه أطاحها عاليا (55).

ثم جرّب اليكس ساندرو حظه من مسافة 25 مترا، فارتدت كرته من اسفل القائم من دون أن يجد من يتابعها داخل الشباك (59).

أثمر الضغط البرازيلي أوّل الأهداف، بعد مجهود فردي رائع لنيمار وتسديدة لولبية لفينيسيوس تصدّى لها الحارس من دون أن يلتقطها ليتابعها ريشارليسون داخل الشباك من مسافة قريبة (62).

وحاول المنتخب الصربي القيام بردّ فعل، لكنه ترك مساحات واسعة في الخلف.

ومنها استغل المنتخب البرازيلي هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى فينيسيوس فمرّرها باتجاه ريشارليسون الذي سيطر عليها واستدار على نفسه وسددها أكروباتية رائعة داخل الشباك الصربية (73).

وكاد كازيميرو يعزّز تقدم فريقه لكنه كرته اللولبية ارتدت من العارضة (80). وجرب فريد حظه من خارج المنطقة لكن الحارس الصربي كان له بالمرصاد (83).

© 2022 AFP