كأس ديفيس: أستراليا الى النهائي للمرة الاولى منذ 2003

خورخي غيريرو ا ف ب

الثنائي الاسترالي ماكس بورسيل (يمين) وجوردان تومسون خلال مباراة الزوجي في نصف نهائي كأس ديفيس لمنتخبات الرجال في كرة المضرب في ملقة في اسبانيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

ملقة (إسبانيا) (أ ف ب) – بلغت أستراليا نهائي كأس ديفيس لمنتخبات الرجال في كرة المضرب للمرة الاولى منذ العام 2003، بعد أن عادت من تأخر لتفوز 2-1 على كرواتيا الجمعة في نصف النهائي في مدينة ملقة الاسبانية.

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وفاجأ الثنائي ماكس بورسيل وجوردان تومسون نظيره نيكولا ميكتيتش وماتي بافيتش، بطلا ويمبلدون 2021، بفوزهما 6-7 (3/7)، 7-5، 6-4 في المباراة الثالثة والحاسمة لتبلغ أستراليا النهائي لملاقاة كندا او ايطاليا.

وكان أليكس دي مينور عادل الارقام لأستراليا بفوزه على مارين تشيليتش، بطل أميركا المفتوحة 2014، 6-2، 6-2 بعد أن منح بورنا تشوريتش التقدم لكرواتيا بفوزه على تاناسي كوكيناس 6-4، 6-3.

قال دي مينور بعد الفوز في مباراته "مارين منافس مذهل، لاعب مخضرم في رياضتنا وحقق الكثير من الامور الرائعة. كنت أعرف ما ينتظرني وأنها لن تكون مباراة سهلة".

ويعود الفضل بفوز الثنائي في مباراة الزوجي الى قرار متأخر من القائد واللاعب السابق ليتون هيويت المتوج في نسخة 2003، أن يلعب تومسون وبروسيل سويًا بعد أن كان مقررًا أن يلعب ماثيو إيبدين مكان تومسون.

حققت استراليا لقب المسابقة 28 مرة في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة حاملة الرقم القياسي (32).

وتلتقي كندا وايطاليا السبت في المواجهة الاخرى في نصف النهائي.

© 2022 AFP