مونديال 2022: إنكلترا وهولندا لحسم أولى تذاكر ثمن النهائي

أدريان دنيس ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – بدأت حسابات التأهل والاقصاء من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، إذ تستعد إنكلترا لضمان بطاقة ثمن النهائي وربما الصدارة، فيما سيضمن الفائز بين هولندا والاكوادور منطقيا صدارة المجموعة الأولى.

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وكانت الجولة الأولى من دور المجموعات اختتمت الخميس، عندما اصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في خمس نهائيات من البطولة، واستهلال البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مشاركتها بفوز مقنع على صربيا 2-0 شهد اصابة مقلقة لمهاجمها نيمار بكاحله.

بعد اكتساحه إيران 6-2 الإثنين، يواجه منتخب إنكلترا على استاد البيت الولايات المتحدة المتعادلة افتتاحاً مع ويلز 1-1.

وحققت إنكلترا، رابعة مونديال 2018 ووصيفة كأس أوروبا، أكبر فوز لها بمباراتها الافتتاحية في تاريخها المونديالي وثاني أكبر انتصار لها في كأس العالم عموماً بعد فوزها على بنما (6-1) في مونديال 2018.

وبحال فوزها على الولايات المتحدة، ستضمن بطلة 1966 تاهلها حسابياً إلى ثمن النهائي، وإذا ترافق ذلك مع تعادل إيران وويلز، ستضمن الصدارة لتلاقي وصيف المجموعة الأولى التي تضم هولندا والاكوادور والسنغال وقطر.

ساوثغيت يحذّر

وحذّر ساوثغيت من مغبة الاستخفاف بالأميركيين الذين صنعوا واحدة من أكبر المفاجآت أمام "مبتكري" اللعبة في تاريخ المونديال، عندما فازوا على 1-0 عام 1950 في باكورة مشاركات إنكلترا التي رفضت خوض النسخ الثلاث الأولى لتباينات مع الاتحاد الدولي (فيفا).

حذر ساوثغيت من الاستخفاف بمنتخب إنكلترا جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

قال إن الأميركيين "سيهاجموننا بكل ما لديهم من قوة"، مطالباً فريقه أن يكون أكثر صلابة في الناحية الدفاعية.

وعن تلقيه هدفين من مهدي طارمي خلال الفوز الكبير على إيران، قال ساوثغيت (52 عاماً) الذي يشرف على إنكلترا منذ 2016 "لم تعجبني الطريقة التي أنهينا بها المباراة. أن تهتز شباكنا بهدفين بهذه الطريقة ليس المستوى الذي نحن بحاجة اليه".

لاعبو إيران يؤدون النشيد الوطني

وأدى لاعبو منتخب إيران النشيد الوطني قبيل مواجهة ويلز، بعد تعبيرهم بطريقتهم الخاصة على الاحتجاجات التي تمرّ بها البلاد من خلال امتناعهم عن ذلك قبل مباراة إنكلترا، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وتشهد إيران منذ قرابة شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. مشجعان لمنتخب إيران في استاد أحمد بن علي في الريان خلال مواجهة ويلز في مونديال قطر 2022 جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

وكان مهاجم إيران مهدي طارمي أكّد ان لاعبي "تيم ملّي" لم يتعرضوا "لأي ضغط" بعد رفضهم أداء النشيد الوطني في المباراة الأولى.

وقال لاعب نادي بورتو البرتغالي رداً على سؤال عما إذا كان وزملاؤه قد تعرّضوا لأي ضغوط من قبل السلطات "لا أحب الحديث عن الأمور السياسية لكننا لا نشعر بأي ضغط".

وتلتقي إيران، الباحثة عن تعويض خسارتها القاسية افتتاحاً والحالمة بتأهل أول إلى الأدوار الاقصائية، مع ويلز المشاركة مرة ثانية بعد بلوغها ربع نهائي 1958، على استاد أحمد بن علي في الريان.

فان خال يبحث عن اللقب

وفي المجموعة الأولى التي شهدت سقوطاً مخيباً لقطر، صاحبة الإمكانات الهائلة، افتتاحاً أمام الاكوادور بهدفين، والسنغال بالنتيجة عينها أمام هولندا، سيقطع الفائز بين المتصدرين الحاليين شوطاً كبيراً نحو الصدارة عندما يلتقيان على استاد خليفة.

مهاجم هولندا كودي خاكبو (الثالث من اليمين) يحتفل مع زملائه بالتسجيل في مرمى السنغال في مونديال قطر. الدوحة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 اوزان كوزه ا ف ب

وحققت هولندا عودة موفّقة بعد غيابها عن نسخة 2018، محاولة استعاد مشوارها في 2014 مع مدربها الحالي لويس فان خال عندما حلّت ثالثة، بعد أربع سنوات من انجاز حلولها وصيفة في الوقت القاتل أمام إسبانيا.

يخوض "البرتقالي" اللقاء دون خسارة في 16 مباراة، وذلك بعد خيبة الخروج من ثمن نهائي كأس أوروبا، وقال مدربه فان خال عشية مباراة الاكوادور "نهدف إلى احراز كأس العالم".

لكن مواجهة "الطواحين" الأولى لم تكن نزهة على الاطلاق، اذ انتظروا حتى الدقيقة 84 لافتتاح التسجيل عبر الشاب كودي خاكبو قبل ان يضيف ديفي كلاسن الثاني في الوقت القاتل.

قال نجم دفاع هولندا لاعب ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك أنه أمام السنغال "بالغنا أحياناً في فرض الأشياء هجومياً، وغالباً ما تركنا أنفسنا عرضة لهجمات السنغاليين المضادة. هذا مجال نحتاج إلى تحسينه لأنه فن يجيده خصمنا المقبل، الإكوادور. لكنني متفائل لأنني أشعر أننا سوف نتحسن".

في المقابل، يعوّل منتخب الإكوادور على بطل الفوز على قطر المخضرم إينير فالنسيا.

قطر والفرصة الأخيرة

وقد تكون الفرصة الأخيرة لقطر، بطلة آسيا 2019، بالابقاء على آمال التأهل، عندما تلاقي السنغال بطلة إفريقيا الجريحة من خسارة المباراة الاولى والانسحاب الصادم لأفضل لاعب إفريقي وثاني أفضل لاعب في العالم ساديو مانيه عشية البطولة.

ستكون مواجهة السنغال شبه حاسمة إذا اراد المنتخب القطري التأهل إلى ثمن النهائي كريم جعفر ا ف ب

وبحال خسارة قطر مع السنغال وتعادل هولندا مع الإكوادور مثلاً، سيُقضى حسابياً على آمال تشكيلة المدرب فيليكس سانشيس الذي تعرض لانتقادات لعزله اللاعبين نحو خمسة أشهر قبل البطولة في أوروبا.

وأكّد نجم قطر المعزّ علي لوكالة فرانس برس عشية المباراة، أن حديثاً دار "بيني وبين زملائي" حيال الخسارة "نحن غير راضين عن أداء الفريق لأننا ندرك بأننا نمتلك الأفضل مما كنا عليه في مباراة الإكوادور".

وعن ردّ فعل اللاعبين بعد المباراة التي شهدت أخطاء دفاعية خصوصاً من الحار سعد الشيب، قال مهاجم نادي الدحيل إنه "لا بد من النظر إلى المباراة من كل الزوايا، لا سيما وأنها المباراة الأولى في تاريخ المنتخب في البطولة العالمية. هناك أحاديث جانبية بيني وبين زملائي، لكن لا بد من طيّ صفحة الإكوادور والتفكير في ما هو قادم".

© 2022 AFP