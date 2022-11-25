مونديال 2022: البطاقة الحمراء الأولى في النهائيات من نصيب الحارس الويلزي هينيسي
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الريان (قطر) (أ ف ب) – نال الحارس الويلزي واين هينيسي البطاقة الحمراء الأولى في نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بعد طرده في أواخر اللقاء أمام إيران في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
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ورفع الحكم في بادئ الأمر البطاقة الصفراء بوجه الحارس الويلزي بعد اجتياحه المهاجم الإيراني مهدي طارمي خارج منطقة الجزاء، لكنه عاد وطرده بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (86).
وجاءت حالة الطرد في المباراة السابعة عشرة من نسخة مونديال قطر، لتكون المرة الاولى منذ مونديال إسبانيا 1982، عندما رفعت البطاقة الأولى في المباراة الـ32. واعتمدت البطاقات الحمراء في كأس العالم بدءاً من مونديال 1970.
© 2022 AFP