مونديال 2022: غياب البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا لالتواء في كاحله (طبيب المنتخب)

نيلسون ألميدا ا ف ب/ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا المقرّرة الإثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر لكرة القدم، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليمنى ضد صربيا (2-صفر)، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب رودريغو لاسمار الجمعة.

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وقال لاسمار في فيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة إن نيمار يعاني من "إصابة في الرباط الجانبي" للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل.

وأضاف "لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة".

وكان موقع "غلوبو إسبورت" ذكر من جهته أن كلا اللاعبين معرضين لخطر عدم اللعب مرة أخرى في الدور الأول ويمكن استعادة خدماتهما في ثمن النهائي في حال تخطت البرازيل الدور الأول.

وخرج نيمار الخميس من ملعب لوسيل وهو يعرج بعد احتكاك مع نيكولا ميلينكوفيتش. أثارت صور الكاحل الأيمن المتورم مخاوف من حدوث الأسوأ، على الرغم من الانتصار الافتتاحي المقنع لسيليساو.

وكان لاسمار أكد مساء الخميس إصابة كل من نيمار ودانيلو بالتواء، لكنه قال إنه يريد انتظار فحوصات جديدة لاتخاذ قرار بشأن مدى خطورة هاتين الإصابتين.

وبعد المؤتمر الصحافي عقب المباراة، غادر نيمار وهو يعرج قليلاً، دون أن يجيب على أسئلة الصحافيين، وكان يرتدي سماعات رأس ضخمة على رأسه، برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني.

وقال المدرب تيتي بلهجة حازمة "نحن واثقون من أن نيمار سيلعب مرة أخرى في كأس العالم".

وأصيب نيمار سابقا في الكاحل الأيمن في عام 2019، مما أجبره على الانسحاب من المساركة في مسابقة كوبا أمريكا.

ودخل نيمار الذي يخوض كأس العالم للمرة الثالثة في سن الثلاثين، هذه المسابقة في حالة جيدة بعد بداية صاخبة للموسم بقميص ناديه باريس سان جرمان الفرنسي.

وتقام مباراة البرازيل وسويسرا الإثنين المقبل، قبل الجولة الثالثة ضد الكاميرون يوم الجمعة المقبل.

© 2022 AFP